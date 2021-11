Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Play-offs und Amberg? Da klingelt es sicher bei so manchem Eishockeyfan in Buchloe und der Oberpfalz. Denn wenn die Buchloer Piraten an diesem Wochenende gleich doppelt auf den ERSC Amberg treffen, kommen bei vielen Erinnerungen an die Spielzeit 2019/20 hoch.

Damals duellierten sich beide Teams in den Play-off-Spielen um den Bayernliga-Aufstieg, ehe die Saison wegen Corona vorzeitig abgebrochen wurde. Und so versprühen die beiden nächsten Hauptrunden-Partien am Wochenende schon ein gewisses Flair von Play-offs, wenn die Wild Lions am Freitag ab 20 Uhr zunächst in der Buchloer Sparkassenarena gastieren und die Piraten dann am Sonntag direkt zum Rückspiel nach Amberg reisen (18.30 Uhr).



Eigentlich wäre an diesem Wochenende Halbzeit in der Bayernliga-Hauptrunde – und traditionell treffen hier die jeweiligen Kontrahenten an einem Wochenende gleich zweimal in Hin- und Rückspiel aufeinander. Doch Corona hat den Spielplan der Bayernliga bekanntermaßen ordentlich durcheinandergewirbelt. So hat kaum ein Team die eigentlich volle Anzahl an Partien in der Hinserie absolvieren können – auch die Buchloer nicht. Und auch beim Gegner Amberg fiel am vergangenen Sonntag die Heimpartie gegen Erding aus. Trotzdem sind die Wildlions aktuell so etwas wie das Team der Stunde. Denn nach verhaltenem Start – vor allem auswärts, wo man die ersten vier Partien verlor – haben die Amberger in den letzten drei Spielen ein wahres Feuerwerk abgebrannt. Mit der vollen Punkteausbeute und einer unglaublichen Tordifferenz von 27:4 wurden nicht nur die ersten Auswärtspunkte einfahren, sondern gleich dreimal ein echtes Schützenfest gefeiert. In Königsbrunn (8:1), zu Hause gegen Pfaffenhofen (11:2) und in Ulm (8:1) spielte sich der ERSC in einen wahren Torrausch. Mit einem Spiel mehr rangieren die Amberger somit mit 18 Punkten derzeit nun einen Punkt vor den Buchloern auf Tabellenplatz 7. Für die achtplatzierten Piraten ist also auch dieser Doppelspieltag ein enorm wichtiger, da Punkte gegen Tabellennachbarn immer besonders wichtig sind. Ein besonderes Augenmerk muss man dabei aber vor allem auf die beiden Import-Neuzugänge, der Amerikaner Ryan Murphy (11 Tore/10 Assists) und der Kanadier Brett Mennear (7 Tore/13 Assists), werfen, die zuletzt immer besser in Schwung gekommen sind. Bester Scorer ist aber der ebenfalls neu gekommene Marco Pronath, der vom Oberligisten EV Weiden nach Amberg wechselte und schon sieben Treffer und 16 Vorlagen erzielen konnte. Dieses Trio gilt es in Schach zu halten, wenn man gegen den ERSC punkten will.

In den letzten Jahren gelang das den Piraten aber eigentlich immer ganz gut. Denn in den Spielzeiten 2017/18, 2018/19 und 2019/20 traf man in der Verzahnungsrunde bzw. Aufstiegsrunde zur Bayernliga stets aufeinander und oft hatten die Piraten das bessere Ende. Bei den eigentlich sehr heimstarken Wildlions siegten die Buchloer in allen drei Jahren, und in Buchloe zog man nur in der Spielzeit 2017/18 den Kürzeren. Die letzten zwei Aufeinandertreffen beider Teams waren dann bereits beschriebene Playoffs im März 2020. In der finalen Best-of-Three-Serie um den Bayernligaaufstieg legten die Piraten damals mit einem 3:1-Heimsieg vor. Den Matchball in Amberg vergaben die Buchloer anschließend hauchdünn, als man mit 4:5 in der Verlängerung unterlag und so den vorzeitigen Aufstieg verpasste. Zum dritten und alles entscheidenden Match, welches dann wieder in der Gennachstadt hätte stattfinden sollen, kam es danach nicht mehr. Denn durch die immer größer werdende Corona-Welle wurde die Saison vor dem Showdown vorzeitig beendet. Dennoch durften im anschließenden Sommer dann sowohl Amberg als auch Buchloe trotzdem in die Bayernliga hoch und nun kommt es an diesem Wochenende zum Wiedersehen.