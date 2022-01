Corona zwingt Piraten auch am Wochenende zur Pause

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ESV Buchloe muss in der Bayernliga auch am Wochenende notgedrungen weiter pausieren. Nachdem die Piraten schon das für Mittwoch geplante Auswärtsspiel in Miesbach auf Grund eines positiven Corona-Falles im Team absagen mussten, haben sich die Hoffnungen auf einen Einzelfall leider nicht bestätigt.

Mittlerweile sind mehrere Spiele in der ESV-Mannschaft nachweislich positiv getestet worden, weshalb nun auch das für Freitag angesetzte Heimspiel gegen den ESC Dorfen und das Auswärtsspiel am Sonntag in Geretsried abgesagt werden muss.



„Wir stehen momentan im Kontakt mit dem Gesundheitsamt, aber die beiden Duelle müssen wir leider definitiv absagen“, berichtet der 2. Vorstand Florian Warkus. Ein Nachholtermin wird somit – wie schon für die ausgefallene Mittwochspartie gegen Miesbach – aber immer unwahrscheinlicher. Schließlich endet die Bayernliga Hauptrunde ja bereits ein Wochenende später am 16. Januar. Sollten die Partien tatsächlich nicht mehr nachgeholt werden können, greift die Quotientenregel für die Ermittlung der Rangfolge in der Tabelle, bei der die erzielten Punkte ins Verhältnis zu den gespielten Partien gesetzt werden.

Doch das ist im Piraten-Lager im Moment aber natürlich Nebensache, denn zunächst ist das Wichtigste, dass alle betroffenen Spieler ohne größere Probleme schnell wieder gesund und fit werden.