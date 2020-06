Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Auch wenn derzeit auf Grund der Corona-Pandemie noch vieles im Ungewissen liegt, treibt der ESV Buchloe seine Kaderplanungen für die Bayernliga weiter voran. Und hier können die Verantwortlichen nun die nächsten Verlängerungen bekanntgeben.

So komplettieren Arion Martinaj und Alexander Reichelmeir neben Johannes Wiedemann das Torhütertrio der Gennachstädter. Des Weiteren dürfen sich die Fans der Freibeuter auch über den Verbleib von Stürmer Michal Petrak freuen, der auch weiterhin für die Rot-Weißen auflaufen wird.

„Michal ist ein absoluter Führungsspieler und Teamplayer mit Charakter, an dem sich die ganze Mannschaft und vor allem die jungen Spieler orientieren können“, ist der 2. Vorstand Florian Warkus voll des Lobes über Michal Petrak. Der 37-jährige Tscheche stieß in der zurückliegenden Saison zur Aufstiegsrunde zu den Piraten hinzu und erwies sich als echter Glücksgriff. Nachdem Petrak zuvor beim Oberligisten Höchstadt Alligators mehrere Jahre der punktbeste Spieler war, bewies er auch in Buchloe von Anfang an seine außergewöhnlichen Qualitäten. Ohne Eingewöhnungsphase fügte sich der Familienvater sofort ins Mannschaftsgefüge ein und überzeugte vom Start weg. „Er hat alle Erwartungen sofort erfüllt und unsere Mannschaft noch besser gemacht“, meint Warkus. Dass der erfahrene Petrak immer noch voll motiviert ist zeigt nicht nur seine vorbildliche Einstellung, sondern auch die Punkteausbeute. So erzielte der Angreifer in 17 Partien beeindruckende 46 Scorerpunkte (17 Tore, 29 Assists), was im Schnitt fast drei Punkte pro Spiel macht. „Wir freuen uns sehr, dass Michal bei uns bleibt und uns helfen wird, unseren eingeschlagenen Weg auch in der Bayernliga weiter erfolgreich zu gestalten“, so die Meinung der Verantwortlichen.

Ebenso haben auch die Torhüter Arion Martinaj und Alexander Reichelmeir ihre Verträge verlängert. Für Alexander Reichelmeir ist es dabei inzwischen schon das fünfte Jahr bei den Freibeutern, nachdem er 2016 vom damaligen Ligarivalen Memmingen an die Gennach gewechselt war. In der abgelaufenen Spielzeit stand Reichelmeir bei neun Partien zwischen den Pfosten und kassierte dabei nur 20 Gegentore. „Alex hat letzte Saison sehr gute Leistungen gezeigt, wenn er gespielt hat und sich in der Vorrunde größtenteils mit Johannes Wiedemann abgewechselt“, berichtet Warkus über den 31-jährigen Schlussmann. „In der Aufstiegsrunde hat er dann trotz der Situation, dass Johannes fast alle Spiele gemacht hat, dies voll akzeptiert und sich absolut in den Dienst der Mannschaft gestellt“, hebt der 2. Vorstand die tolle Einstellung von Reichelmeir hervor. „Er hat die Spieler und seine Torhüterkollegen auch von außen immer gepusht, motiviert und unterstützt und uns somit stets gezeigt, dass er da ist, wenn er gebraucht wird. Mit Alex und ebenso mit der Zusage von Arion Martinaj sind wir auf der Torhüter-Position auf jeden Fall sehr gut aufgestellt.“

Denn der gerade einmal 22 Jahre junge Martinaj – der aus dem eigenen Nachwuchs stammt – hat schon mehrfach unter Beweis gestellt, wie talentiert er ist. Bestes Beispiel hierfür war das überragende Spiel im Landesliga-Finale 2019 in Pfaffenhofen, das den Weg für die spätere Meisterschaft ebnete. Im letzten Jahr absolvierte Martinaj aber lediglich eine Partie. „Arion hat sich im Sommer sehr gut vorbereitet und hart trainiert, konnte dann aber während der Saison leider aus beruflichen Gründen im September und Oktober kaum dabei sein. Den Rückstand hat er sehr schnell wieder aufgeholt und er war anschließend bei allen Spielen dabei und hat das Team unterstützt“, was ihm das Trainergespann hoch anrechnet und sich somit freut, dass Arion Martinaj auch weiterhin bei den Buchloern bleibt.