Letzter Test in Geretsried fällt aus

Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Tore satt bekamen am Freitagabend knapp 200 Zuschauer im Burgauer Eisstadion zu sehen, wo die Buchloer Piraten ihr eigentlich vorletztes Testspiel siegreich absolvierten. Dieses endete mit einem deutlichen 11:5 (5:1, 3:2, 3:2)-Auswärtserfolg der Freibeuter, die somit auch im dritten Duell gegen einen Landesligisten als Sieger vom Eis gingen.

Das für Sonntag geplante letzte Testspiel beim ESC Geretsried wurde kurzfristig von Seiten der River Rats abgesagt. Grund dafür sind technische Probleme im Geretsrieder Eisstadion, die die Durchführung der Partie unmöglich machen.

Schon im Auftaktdrittel legten die Gennachstädter dabei mit fünf Treffern den Grundstein für diesen Testspielerfolg gegen den letztjährigen Ligakonkurrenten, der allerdings nur 14 Feldspieler aufbieten konnte. Zwar waren es die heimischen Eisbären, die nach sieben Minuten zum ersten Mal jubeln durften, als sie zur vermeintlichen Führung trafen. Doch die Freude währte nur kurz, da die Schiedsrichter das Tor wegen eines Schlittschuhtreffers annullierten. Und eine knappe Minute später lag die Scheibe dann auf der anderen Seite hinter der Linie, wobei der Treffer dieses Mal zählte und Michal Petrak seine Farben so mit 1:0 in Front brachte. Diese Führung baute Marco Göttle danach mit einem Shorthander auf 2:0 aus (12.), ehe den Burgauern im selben Überzahlspiel der 2:1 Anschlusstreffer durch Dennis Tausend gelang (13.). Doch die Buchloer zeigten sich dadurch nicht großartig geschockt und stockten den Vorsprung bis zum ersten Seitenwechsel auf 5:1 auf. Timo Hauck (16.), erneut Michal Petrak (18.) und Robert Wittmann (20.) schraubten das Ergebnis schon zur ersten Pause komfortabel in die Höhe.

Im Mittelabschnitt verkürzten die Gastgeber dann auf 5:2, als abermals Tausend ESV-Keeper Alexander Reichelmeir überwand (25.). Doch auch darauf hatten die Freibeuter sofort die passende Antwort parat, weil Lucas Ruf im Powerplay nur eineinhalb Minuten später den alten Abstand wiederherstellte und John Boger nach 35. Minuten mit einem sehenswerten Treffer noch das 7:2 hinterherlegte. Nachdem Lucas Ruf kurz vor der Pause sogar das 8:2 besorgte, schien die Partie bereits endgültig vorzeitig entschieden. Doch zwei Unaufmerksamkeiten – die eine unmittelbar vor der zweiten Pause und die andere direkt nach Wiederbeginn im abschließenden Drittel – brachten die Burgauer wieder auf 8:4 heran. Daniel Silars 8:3 (40.) und der dritte Treffer von Dennis Tausend zum 8:4 ganze 21 Sekunden nach Wiederanpfiff im dritten Drittel dürften ESV-Trainer Christopher Lerchner sicherlich nicht so wirklich gefallen haben.

In ernstzunehmende Bedrängnis gerieten die Piraten dank des großen Tore-Polsters trotzdem nicht mehr, auch wenn den Eisbären nach 46 Minuten durch Bence Makovics auch noch das 8:5 glückte. Denn anschließend trafen nur nochmals die Buchloer. Michal Telesz stoppte die Burgauer Aufholjagd mit dem 9:5 nach 49 Minuten und John Boger machte das Ergebnis mit dem 10:5 nach 50 Minuten schließlich zweistellig. Auch Keeper Alexander Reichelmeir rettete noch mit der ein oder anderen guten Parade und so war der Schlusspunkt an diesem torreichen Abend Alexander Krafczyk vorbehalten, der kurz vor Spielende noch zum 11:5 Endstand einnetzte (59.).