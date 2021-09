Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit einem 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)-Auswärtssieg beim Nachbarn EV Bad Wörishofen haben die Pirates des ESV Buchloe am frühen Sonntagabend ihre Vorbereitung auf die neue Bayernligasaison mit einem Erfolg beendet.

Gegen den Landesligisten präsentierten sich die Buchloer im Startdrittel absolut feldüberlegen, ehe dann in der zweiten Hälfte der fairen Partie immer mehr Sand ins Getriebe geriet. Letztlich war der 3:0 Sieg, bei dem sich ESV-Schlussmann Johannes Wiedemann immerhin über einen Shutout freuen durfte, aber hochverdient.

Ins erste Drittel kamen die Buchloer sofort gut hinein. Michal Petrak fand schon nach 16 Sekunden die Schnittstelle in der Wörishofer Abwehr, scheiterte dann aber am Außenpfosten. Auch anschließend waren die Piraten deutlich überlegen und dominierten das Geschehen in Offensive, während man Defensiv praktisch gar nichts zuließ. Problem der Gennachstädter war allerdings, dass diese Feldüberlegenheit noch nicht in die entsprechenden Tore umgemünzt wurde. Immer wieder scheiterten die ESV-Angreifer am besten Wörishofer, Torhüter Marco Ercan Kumru, oder an der eigenen Nachlässigkeit im Abschluss. Erst nach acht Minuten war der Bann dann gebrochen, als Peter Brückner das 1:0 erzielte und Maximilian Schorer nach 14 Minuten auf 2:0 erhöhte.

Der Mittelabschnitt begann anschließend etwas zerfahrener, da die Wölfe nun etwas besser in die Zweikämpfe fanden. Buchloe blieb im Angriff jedoch weiter die spielbestimmende Mannschaft und bei doppelter Überzahl erhöhte schließlich Alexander Krafczyk auf 3:0. Über Peter Brückner und Michal Petrak kam die Scheibe zum Buchloer Torjäger, der per Direktabnahme auch Kumru keine Chance ließ (37.). Nachdem erneut das Aluminium für die Hausherren retten musste, tauchten diese gegen Drittelmitte auch erstmals gefährlich vor dem bis dahin praktisch beschäftigungslosen Wiedemann auf. Doch der Rückhalt der Freibeuter blieb wachsam und verhinderte den Anschluss. Dies galt besonders in der Schlusssekunde dieses Durchgangs, als Wiedemann bärenstark gegen den alleine durchgebrochenen Michal Horky rettete.

So ging es mit der Drei-Tore-Führung auch in die finalen 20 Minuten, die kaum Änderung zu den vorangegangenen brachten. Buchloe hatte weiter ein Übergewicht an Torgelegenheiten gegen wacker kämpfende Wölfe. So blieb es eine mühsame Angelegenheit für die Pirates, die durch Felix Knopf (50.) und Moritz Simon (54.) nochmals zweimal am Torgestänge verzweifelten. Auf der Gegenseite parierte auch Johannes Wiedemann nochmals doppelt gegen Alexander Schönberger, weshalb es am Ende beim verdienten 3:0 Sieg der Piraten blieb.