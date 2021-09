Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Vorbereitung für die kommende Saison hat bereits begonnen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Alle vier Vorbereitungsspiele gegen die EA Schongau, den TSV Peißenberg, den EC Pfaffenhofen und auch gegen den letzten bayerischen Meister TEV Miesbach, konnten die Geretsrieder für sich entscheiden.

Zu diesen guten Nachrichten kommt noch eine weitere hinzu. Mit einem Last-Minute-Transfer erweitern die River Rats Ihre Offensivpower. Maximilian „Mäx“ Hüsken kehrt nach zwei Jahren zurück zum ESC.

Der heute 27-Jährige sammelte bereits in jungen Jahren Erfahrung in der DNL und spielte in der Oberliga für die Hannover Scorpions und die 1b der Löwen Frankfurt. Beim ESC Geretsried ist Mäx kein Unbekannter. Vier Jahre spielte er bereits erfolgreich mit den River Rats. Die letzten zwei Spielzeiten verbrachte er im Dress des TEV Miesbach (Bayernliga) und dem EC Peiting (Oberliga).

Mit der Verpflichtung von Mäx verstärkt die Geretsrieder Offensive Ihre Reihen. Der schnelle Stürmer hat den notwendigen Zug zum Tor und wird sicher regelmäßig auf dem Scoreboard zu finden sein.

2. Vorstand Peter Holdschik: „Wir freuen uns sehr, dass wir Mäx kurzfristig für die kommende Saison noch dazu gewinnen konnten. So sind wir in der Offensive noch breiter und gefährlicher aufgestellt. Mäx ist torgefährlich und mit seinen hervorragenden technischen und läuferischen Fähigkeiten wird er uns in der Offensive noch mehr Durchschlagskraft verleihen. Idealerweise kennt er ja bereits fast alle Teamkameraden und das Umfeld aus seiner nicht kurzen Geretsrieder Vergangenheit. Er wird daher auch keine längere Eingewöhnungszeit benötigen.“