Weitere wichtige Verlängerungen in der Offensive

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ESC Geretsried meldet die Vertragsverlängerungen von Ondrej Horvath, Benedikt May und Daniel Merl.

Nicht mehr vom ESC weg zu denken ist inzwischen auch der 30-jährige Ondrej Horvath. Der gebürtige Tscheche wechselte 2014 zu den Rats. Mit seiner starken Schusstechnik bringt Horvath eine enorme Durchschlagskraft für die Offensive der Rats mit. Verletzungsbedingt erhielt Horvath vergangenen Saison 21 Einsätze und erzielte dabei beeindruckende 29 Scorerpunkte. Erfreulich ist auch die Tatsache, dass Horvath inzwischen auch Besitzer der deutschen Staatsangehörigkeit ist und somit nicht mehr als Transferkartenpflichtiger Spieler zählt.

Ebenfalls weiter auf Punktejagd geht es für Benedikt May (29). Der flinke Stürmer gilt seit Jahren als verlässlicher Punktegarant. Mit dem Auge für das Tor aber auch für die Mitspieler bringt May eine optimale Kombination mit. Auch seine Laufbereitschaft und sein enormer Einsatzwille machen ihn für das Team der Rats so wertvoll.

Mit Daniel Merl (25) ist ebenfalls wieder ein absolut zuverlässiger Allrounder an Bord. Ob mit enorm starker Schusstechnik in der Offensive oder körperbetonter Zweikampstärke ist Merl mit seiner professionellen Spieltechnik auch kommende Saison ein wertvoller Baustein der Mannschaft.