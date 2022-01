Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ERSC Amberg hat wichtige Punkte im Rennen um einen Platz in der Aufstiegsrunde verschenkt. Beim Drittletzten in Dorfen setzte es eine 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)-Niederlage, obwohl die Löwen im Anfangsdrittel schon mit 2:0 in Führung gegangen waren. Glück für Amberg: Der Verfolger aus Königsbrunn konnte durch eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Geretsried den Rückstand zu den Wild Lions lediglich um einen Zähler auf sieben Punkte verkürzen.

Die Eispiraten erwiesen sich schon im Eröffnungsdrittel als der erwartet unangenehme Gegner für Amberg. Nach anfänglichem Abtasten bekamen die Löwen aber die Partie besser in den Griff. Nach einer Matchstrafe (13.) für den Dorfener Folger nutzten sie dann ihre Überzahlmöglichkeit und schnürten gleich einen Doppelpack. Verteidiger Andreas Pielmeier erzielte die Führung für den ERSC und nur 15 Sekunden später ließ Leon Hartl das 0:2 folgen. Dies war bereits der neunte Saisontreffer für den Youngster, der kürzlich auch per Förderlizenz in der Oberliga für Weiden eingelocht hatte. Wer im Amberger Lager glaubte, man könne nun in aller Ruhe sein Spiel aufziehen, sah sich getäuscht, denn kaum zwei Minuten später sorgte der Slowene Urban Sodja für den 1:2-Anschlusstreffer und hielt so die Partie wieder offen.

Die wurde im Mittelabschnitt weiter nicht angenehmer für die Wild Lions, was auch an eigenen Versäumnissen lag. Die Eispiraten machten mit ihrer einfachen aber konzentrierten Spielweise den Löwen das Leben schwer, ihre eigene Linie zu finden. Zudem zeigte sich Amberg im Aufbau zusehends unkonzentriert und bei der Chancenverwertung teilweise überhastet. Die Quittung gab es fünf Minuten vor Drittelende durch den 2:2-Ausgleich von Kirsch.

Man erwartete nun ein Anrennen der Amberger, um mit einem schnellen Treffer den Gastgebern den Wind aus den Segeln zu nehmen und selbst das Spiel in den Griff zu bekommen. Aber die meisten Angriffe scheiterten oft schon in der Entstehung. Die Löwen wurden spürbar unsicher, fanden kaum mehr in ein Kombinationsspiel, verstrickten sich in Einzelaktionen. Dorfen wurde entsprechend selbstsicher und kam in der Schlussphase durch Walter sogar noch zum 3:2, was letztendlich den Sieg und drei Punkte bedeutete. Die Amberger Bemühung um wenigstens in die Verlängerung zu gelangen, verpufften wirkungslos.