​Der ERSC Amberg wird ab der kommenden Saison 2021/22 ein U23-Team ins Rennen schicken. Ähnlich 1b-Teams anderer Vereine werden die Löwen damit in der Senioren-Bezirksliga an den Start gehen. Das Trainergespann bilden dabei keine geringeren als der frühere Top-Spieler und Publikumsliebling Jiri Kunce sowie Bernhard Keil.

Letzterer bleibt weiterhin Assistant-Coach von Dan Heilman im Bayernliga-Team der Wild Lions und soll in absehbarer Zeit auch offiziell und hauptamtlich den Posten des Nachwuchskoordinators für den sportlichen Bereich im Verein übernehmen.

Die Idee mit der U23-Mannschaft resultierte aus den Umständen: „Wenn in den vergangenen Jahren Spieler altersmäßig aus dem Nachwuchs ausschieden, konnte der Verein ihnen keine Spielmöglichkeit anbieten, obwohl sie teilweise zehn Jahre für die Young Lions aktiv waren“, erklärt ERSC-Nachwuchsleiter Andreas Wendel. Die erzwungene Spielpause durch den Lockdown habe die Angelegenheit verschärft. Bernhard Keil ergänzt hierzu: „Die jungen Erwachsenen wollen kein Hobby-Eishockey, sondern den Punktewettkampf. Wir haben deshalb das U23-Team auch als Auffangbecken für diese Spieler beim BEV für die Senioren-Bezirksliga gemeldet. Aber im Grunde geht es um die Fürsorge und das Heranführen der Youngster. Wir wollen mit Nachhaltigkeit die Möglichkeit geben, eher den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen“. Im Moment sei mit ausreichend jungen Spielern zu rechnen, bestehend aus Wiedereinsteigern, Akteuren aus der U20 und der ältere Jahrgang der U17, die hierfür Spielgenehmigungen erhalten. „Wir werden aus diesem Grund ausnahmsweise in der kommenden Spielzeit keine U20 im Nachwuchsspielbetrieb melden, das soll allerdings nur einmalig für den Übergang sein“, so Keil. Für das U23-Team habe man sich intern zu einer Beschränkung auf fünf „Overage-Spieler“ zur Unterstützung der Juniorenspieler entschieden: „Sebastian Aukofer und Matti Swadzba haben da schon mal vorsorglich bei uns angeklopft“, freut sich Wendel auf ein junges Team mit Führungsspielern und einem prominenten Trainer-Duo.