​Lukas Miculka wechselt zu den Erding Gladiators und spielt die nächsten beiden Jahre in der Herzogstadt. Abteilungsleiter Michael Westphal meint dazu: „Mit der zusätzlichen Verpflichtung einer der besten Stürmer der Oberliga bekommen wir diese Saison einen überdurchschnittlich starken Kader an den Start. Wir sind schon ganz heiß auf die bevorstehende Spielzeit.“

Der frisch gebackene Oberligameister (mit den Selber Wölfen) und Aufsteiger in die DEL2 verstärkt die Gladiators-Offensive, die sich mittlerweile durchaus sehen lassen kann. Miculka, 32-jähriger gebürtiger Tscheche, der mittlerweile einen deutschen Pass hat und viele Jahre für den Lokalrivalen ESC Dorfen auf Puckjagd ging, ist mit einer Erdingerin verheiratet und will nun in seiner neuen Heimat langfristig sesshaft werden.

Angefangen hat seine Eishockeykarriere in seiner tschechischen Heimat Koprivnice. Seine weiteren Stationen waren der HC Vestin, HC Ocelari Trinec, der HC Sumperk sowie der Drittligist HC Novy Jicin. Es folgte 2012 der Wechsel zum EHC Waldkraiburg in die Bayernliga, für den Miculka zwei Spielzeiten stürmte. Dann ging es für die nächsten vier Saisons zum ESC Dorfen. Hier erzielte „Lugge“ in 130 Spielen 139 Tore und legte 136 Mal für einen Mitspieler auf. In der Saison 2017/18 wurde Miculka sogar Spieler des Jahres in der Bayernliga.

Nach dem Abbruch der Bayernligasaison 2020 wechselte Miculka zu den Saale Bulls Halle in die Oberliga Nord. Dort wurde der künftige Gladiator-Stürmer allerdings nicht glücklich und zog weiter zum Süd-Oberligisten VER Selb. Hier lief er dann wieder zu Hochtouren auf und hatte einen beträchtlichen Anteil an der Oberligameisterschaft der Wölfe.

Sein künftiger Trainer Thomas Vogl „freut sich riesig auf den Lugge“, den er schon mal beim ESC Dorfen trainiert hatte. Seitdem blieben die beiden in losem Kontakt und nun hat es endlich mit einer erneuten Zusammenarbeit geklappt. Vogl sieht in Miculka den aktuell besten Bayernligaspieler, der aus einer guten Mannschaft eine Top-Mannschaft machen kann. „Die Abteilungsleitung hat mir damit einen Riesenwunsch erfüllt.“ Und so hoffentlich auch allen Erdinger Eishockey-Fans.