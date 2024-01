Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Erding Gladiators schlagen nochmal auf dem Transfermarkt zu und verpflichten den 33-Jährigen deutsch-tschechischen Verteidiger Jakub Kania.

„Wir freuen uns sehr, endlich einen passenden Verteidiger gefunden zu haben. Jakub ist ein erfahrener Spieler, der viele Jahre in der DEL2 gespielt hat. Er wird unserer Abwehr noch mehr Stabilität geben“, so Teamchef Felix Schütz. Kania wird wohl schon am kommenden Wochenende auflaufen.



In Cesky Tesin geboren, durchlief Kania den Nachwuchs des HC Ocelari Trinec und kam – von der U16 bis zur U20 – in diversen Nachwuchsnationalmannschaften seines Heimatlandes zum Einsatz. Bevor er 2017/18 nach Weißwasser wechselte, pendelte er zwischen erster und zweiter tschechischer Liga bzw. war je ein Jahr in der Slowakei und in Polen tätig. Nach fünf Spielzeiten in der Oberlausitz zog es den Linksschütze weiter zum DEL2-Club Selber Wölfe. Insgesamt absolvierte Kania 297 Spiele in der DEL2, dabei gelangen ihm 13 Treffer und 50 Vorlagen.