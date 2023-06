Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Erding Gladiators geben die Verpflichtung des routinierten Torhüters Dimitri Pätzold bekannt. Der erfahrene Profi kommt zurück aus dem Eishockey-Vorruhestand und wird das Tor der Gladiators in der Saison 2023/24 in der Bayernliga hüten.

Dimitri Pätzold kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Der 1,83 Meter große Torhüter hat sowohl nationale als auch internationale Erfahrung gesammelt und sich als herausragender Spieler etabliert.



Pätzold begann seine Karriere im Nachwuchsbereich bei den Kölner Haien. In der Saison 2000/01 war Pätzold bereits Teil der Erding Jets in der 2. Bundesliga, bevor er den Sprung in die Deutsche Eishockey-Liga schaffte. Dort spielte er für renommierte Teams wie die Kölner Haie, Adler Mannheim, Hannover Scorpions, ERC Ingolstadt, Straubing Tigers und die Schwenninger Wild Wings. 2001 wurde Pätzold von den San Jose Sharks in der vierten Runde des NHL Drafts gedraftet und absolvierte neben den Farmteams in ECHL und AHL auch drei Spiele in der besten Liga der Welt. Seine letzten beiden aktiven Jahre war Pätzold Stammtorhüter beim DEL2-Club EV Landshut. In der vergangenen Saison übernahm er beim EVL sowie beim deutschen U16- und U19-Nationalteam die Stelle des Torwarttrainers.