​Der ERC Lechbruck ist erfolgreich in die Vorrunde der Landesliga gestartet. Mit 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) siegten die Flößer im Eisstadion Peißenberg gegen den SC Forst. So deutlich wie sich das Ergebnis liest, war der Spielverlauf aber eigentlich nicht. Den Unterschied machte ein souveräner Rückhalt in Person von Lukas Bauer im ERC-Tor und die deutlich effektivere Chancenauswertung der Flößer.

In den Anfangsminuten spielten beide Teams sehr nervös und fahrig. Es war deutlich zu erkennen, dass zwischen Vorbereitungsspielen und Punktspielen ein gravierender Unterschied in der Ernsthaftigkeit besteht. Lechbruck versuchte dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und hatte mehr Offensivanteile. Bereits in der 5. Minute konnte Fred Abraham ein schönes Zuspiel von Matthias Erhard zur 1:0-Führung für den ERC nutzen. Die Flößer machten weiter Druck und Hias Erhard scheiterte mit einem Pfostentreffer. Doch auch Forst hatte seine Chancen, insbesondere als Lucas Hay eine zweiminütige Strafe absitzte, hatten die Hausherren im Powerplay mehrere Möglichkeiten zum Ausgleich, doch die ERC-Defensive war stabil und Bauer im Tor ein sicherer Rückhalt. Nach einer kurzen Drangphase der Nature Boyz kam die Scheibe zu Frederic Abraham, der steil auf Marcus Köpf zuspielte und dieser eiskalt links oben zum 2:0 einnetzte. Zwei Powerplays des ERC waren ohne zählbaren Erfolg, so dass es mit 2:0 in die Pause ging.

Auch im zweiten Drittel schenkten sich beide Mannschaften nicht viel. In der 25. Minute zeigte sich der ERC erneut kaltschnäuzig: Forst bekam eine Strafe aufgebrummt und die Lecher zogen ein tolles Powerplay im „Tic-Tac-Toe“-Stil auf: Die Scheibe wanderte flüssig durch das Forstes Drittel und am Ende passte Loic Jarry schön auf den frei stehenden Lukas Zugmaier, der nur noch einschieben mußte – 3:0 für den ERC Lechbruck. Das Spiel wurde nun härter, insbesondere die Hausherren versuchten durch verstärkten Körpereinsatz mehr entgegen zu halten. Die Flößer hielten auch hier gut dagegen, was allerdings auch die ein oder andere Strafzeit nach sich zog. So kam der SC Forst zu einigen Torchancen, vor allem in der 29. Minute glänzte Lukas Bauer durch eine Glanzparade und hielt seinen Kasten weiterhin sauber. Als es so schien, dass sich Forst etwas gefangen hatte und mehr in die Offensive investierte, nutzte Matthias Erhard ein Break zum 4:0 (im offiziellen Spielbericht ist Daniel Keller aufgeführt, das Tor geht jedoch klar auf das Konto des ERC-Kapitäns). Nun prägten viele Strafzeiten das Spiel, Lechbruck mit dem besseren Überzahlspiel, jedoch passierte bis Drittelende nicht mehr viel.

Zu Beginn des letzten Spielabschnitts versuchten die Nature Boyz noch einmal zurückzukommen. Die Hausherren gaben sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen, doch ein Durchkommen gegen die ERC-Defensive scheiterte ein ums andere Mal. Besser machten es die Lecher: In der 47. Minute mußte erneut ein Forster auf die Strafbank und gegen das Überzahlspiel des ERC war der SCF dann machtlos, als Frederic Abraham eine schöne Kombination über Matthias Erhard und Loic Jarry zum 5:0 abschloss. Endgültig den Deckel drauf machte dann Patrick Völk in der gleichen Spielminute zum 6:0. Der ERC verwaltete den deutlichen Vorsprung dann mit Ruhe und Geschick, vor allem mit dem Ziel, Lukas Bauer im ERC-Tor den verdienten Shutout zu ermöglichen. Und dieses Vorhaben gelang: Der Jubel unter den zahlreichen Lechbrucker Zuschauern war groß, als die Sirene das Spielende verkündete und dem ERC Lechbruck den ersten Landesliga-Sieg seit elf Jahren bescherte.

ERC-Trainer Jörg Peters zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir starteten nervös, haben dann aber ab der 10. Minute das Spiel immer besser in den Griff bekommen. Unsere verletzungs- und berufsbedingten Ausfälle konnten wir gut kompensieren. Insgesamt waren wir heute das bessere Team, effektiver im Abschluss und wir wollten uns unbedingt für die beiden Niederlagen in 2020 revanchieren. Das haben wir geschafft. Jetzt gilt es den Sieg richtig einzuordnen, auch mal über’s Wochenende zu genießen und dann wieder konzentriert weiter zu arbeiten. Nächste Woche steht das Lokalderby in Pfronten an. Dieses Spiel beginnt wieder bei 0:0.“