​Der Bayernligist EHC Waldkraiburg hat den Vertrag mit dem tschechischen Spitzenangreifer Josef Straka um ein weiteres Jahr verlängert.

Der mittlerweile 42-jährige Stürmer, der in der laufenden Saison in Waldkraiburg sein 1500. Karrierespiel bestritt und dabei insgesamt 62 Scorerpunkte (25 Tore, 37 Vorlagen) zum Teamerfolg beitragen konnte, fühlt sich sehr wohl in seinem Verein. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass Josef gerne noch ein weiteres Jahr für die Löwen auflaufen möchte. Gerade unser im Schnitt sehr junges Team, kann von Josefs Erfahrung jeden Tag aufs Neue profitieren“, sagt Wolfgang Klose, Präsident des EHC Waldkraiburg.