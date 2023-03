Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Dienstagabend gab der EHC Waldkraiburg bekannt, dass der Verein aus der Bayernliga und der zu Beginn der Saison engagierte Trainer Markus Berwanger von nun an getrennte Wege gehen werden.

Markus Berwanger bestritt sein erstes Spiel auf der Bank der Löwen am 23. September 2022 gegen seinen Ex-Club, die Aibdogs aus Bad Aibling. Damals gingen die Löwen noch als 7:2-Sieger gegen den Landesligisten vom Eis. Viele Siege dieser Art gab es jedoch im weiteren Verlauf der Saison nicht. So stehen über Haupt- und Abstiegsrunde verteilt ganze 24 Niederlagen auf dem Konto von Berwanger und seiner Mannschaft. „Es scheint fast, als wäre es in den vergangenen Monaten nicht möglich gewesen, als könnte man seine Spielphilosophie mit der der Mannschaft vereinen, fachlich ist Markus Berwanger auf absolutem Spitzenniveau“, kommentiert Wolfgang Klose die Vertragsauflösung. Man habe sich im absoluten Einvernehmen getrennt und es lief vollends ohne böses Blut ab.



Interimsmäßig und für die verbleibende Saison übernimmt Jürgen Lederer das Amt des Cheftrainers des EHC Waldkraiburg. Der 38-Jährige, der als Spieler schon viele Siege und auch Titel mit den Löwen feiern durfte, führte die 1b-Mannschaft der Löwen vor kurzem noch in das Play-Off-Viertelfinale der Bezirksliga und sollte also mit einer positiven Grundeinstellung kommen.