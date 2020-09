Lesedauer: ca. 1 Minute

​Verrückte Tage liegen hinter dem EHC Waldkraiburg. Wie alle Bayernligisten erhielten auch die Löwen den Lichtblick, ab dem 19. September, zumindest vor einigen Zuschauern spielen zu dürfen. Dieser Umstand löste auch sogleich den Verkauf von Dauerkarten aus, welcher bereits am ersten Verkaufstag mit einer langen Schlange vor der Geschäftsstelle des Vereins belohnt wurde.

So werden also, im Gegensatz zum Hinspiel am vergangenen Freitag in Grafing, zumindest 200 Fans in der Halle sein, wenn der EHC Klostersee am Sonntag zum Vorbereitungs-Rückspiel in die Raiffeisen-Arena kommt. Das Hinspiel, und zugleich auch das erste Spiel in dieser Saison, gewann der EHC Waldkraiburg mit 4:2. Auch am Sonntag, mit dem zusätzlichen Motivationsschub von 200 klatschenden und fröhlichen Fans im Rücken, möchten die Löwen diesen Erfolg am liebsten wiederholen.

Aus zeitlichen Gründen, wird das Spiel am kommenden Sonntag noch nicht übertragen. Wie von den letzten beiden Saisons gewohnt, können Eishockeyfreunde und Interessierte die Highlights des Spiels am Folgetag auf dem YouTube-Kanal des EHC Waldkraiburg sowie auf der Facebook-Seite ansehen.