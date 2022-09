Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Jagd nach Punkten in der Bayernliga wird kommendes Wochenende auch für den EHC Waldkraiburg eröffnet. Um sich langsam akklimatisieren zu können, starten die Löwen sowie der Rest der Liga mit jeweils nur einem Spiel und das führt die Blau-Gelben am Sonntag, 2. Oktober, um 17.45 Uhr nach Peißenberg zu den Miners.

Die Vorbereitungsphase für Waldkraiburg lief, entgegen der letzten Jahre, alles andere als rosig. Einzig das Heimspiel gegen die Aibdogs aus Bad Aibling konnte der Verein für sich entscheiden. Weitere Spiele gegen Miesbach (2x), Königsbrunn und Geretsried gingen streckenweise sehr deutlich an die jeweiligen Gegner. Viel Arbeit also für den seit rund zwei Wochen neuen Übungsleiter des EHC Waldkraiburg Markus Berwanger. Zwar sind zuletzt auch Fortschritte erkennbar gewesen, gereicht hat dies jedoch nicht um der einstigen (Mit-)Favoritenrolle in der Eishockey Bayernliga gerecht zu werden.



Am Sonntag also geht es in das rund 150 Kilometer entfernte Peißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau. Somit teilen sich die Miners ein KFZ-Kennzeichen mit einem weiteren Ligakonkurrenten, den Schongau Mammuts. Selbstverständlich trat man im Zuge der Vorbereitung auch zu diesem Derby an. Waren die Miners in der Aufstiegsrunde der abgelaufenen Saison noch zwei Zähler hinter den Mammuts, so konnten die Miners dieses Spiel im Vorfeld zur neuen Saison deutlich mit 7:3 für sich entscheiden. Auch gegen die Oberligisten vom SC Riessersee zeigte man lange Zeit eine starke Leistung bevor man sich zum Ende hin mit 2:4 geschlagen geben musste. Eine weitere knappe Niederlage erfuhr man gegen den anderen Teilnehmer der Oberliga-Süd: EV Lindau.

Peißenberg scheint, auch dank der Mithilfe der beiden Kontingent-Brüder Brett und Derek Mecrones, die zusammen in vier Spielen ganze zehn Tore erzielen konnten, bestens gewappnet für die Bayernliga-Saison und die Begegnung gegen die Löwen.