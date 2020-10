Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Nach einem Auftaktspiel nach Maß und einer Klatsche gegen Klostersee stehen am kommenden Wochenende zwei neue Spiele für den EHC Waldkraiburg in der Bayernliga auf dem Plan. Am Freitag fahren die Männer in blau und gelb in die Oberpfalz zu den Wild Lions aus Amberg, bevor sie am Sonntag dem EHC Königsbrunn am kommenden Sonntag ihre Gastfreundschaft zuteilwerden lassen.

Selbst wenn man zehn Jahre zurückblickt findet man in den Archiven keinen Vergleich zwischen einer Amberger Mannschaft und dem EHC Waldkraiburg. Die vergangenen zehn Jahre verbrachten die Wild Lions ihr Vereinsleben in der Landesliga Bayern (Nord-Ost) und konnten dort zuletzt auch durchweg respektable Ergebnisse vorweisen. Personell hat sich Amberg mit dem Verteidiger Richard Stütz und dem Torwart Timon Bätge sowohl in der Oberliga Süd (Höchstadt und Selb), als auch mit Markus Babinsky und Mario Strobel in der vierten Liga umgesehen. Die Quote der Amberger in den bisherigen Spielen der aktuellen Saison ist ausgeglichen, gegen Königsbrunn konnte man etwas überraschend mit 2:5 gewinnen, gegen Pfaffenhofen unterlag man mit 1:3. Kurios daran: Jeder der sechs Treffer bisher fiel jeweils in einer 5:4-Überzahl. Der EHC Waldkraiburg wäre also gut beraten, sich von der Strafbank fernzuhalten. Um dieses Spiel gemeinsam ansehen zu können, veranstaltet das Fanprojekt Waldkraiburg in der Stadiongaststätte ein kleines privates Treffen mit anschließendem gemeinsamen Gucken des Spiels. Der Eintritt hierfür beträgt 2,50 Euro.

Ebenfalls am Freitag kann man in der Stadiongaststätte zwischen 18 und 20 Uhr bereits Karten für das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den EHC Königsbrunn erwerben. Um Menschen, welche aus unterschiedlichen Gründen keine Möglichkeit haben ihre Karten online zu erstehen, geht der Verein testweise diesen Weg. Auch hier sind natürlich Namen, Adresse und Telefonnummer anzugeben.

Sportlich gesehen werden die Pinguine ein sicherlich ungemütlicher Gegner für die Löwen. Mit zwei Niederlagen starteten sie in die Saison und unterlagen dem Freitagsgegner Amberg mit 2:5, bevor sie sich zwei Tage darauf Schongau mit 3:0 geschlagen geben mussten. Eine entsprechende Wut im Bauch wird also vorhanden sein. Nach einem achten Platz in der Vorsaison, wobei man einmal in Waldkraiburg gegen die Löwen gewinnen konnte, während man in der heimischen Arena unterlag, musste der EHC aus dem Kreis Augsburg in der vergangenen Saison in die Abstiegsrunde. Ganze 16 Neuzugänge konnte man in Königsbrunn für diese Saison vermelden. Dem gegenüber stehen 12 Abgänge aus dem Team, wovon eine die Nationaltorhüterin Jennifer Harß ist, welche zum Ligakonkurrenten Kempten wechselt. Die Löwen möchten diesen Umbruch und die damit einhergehenden Abstimmungsprobleme gerne nutzen um nicht nur Tore, sondern auch Punkte gegen Königsbrunn zu holen. Das Spiel wird erneut auf SportDeutschland.tv übertragen. Informationen dazu, ebenso wie die entsprechenden Links, finden Sie auf der Webseite der Löwen unter www.ehcwaldkraiburg.com.