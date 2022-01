Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ein spielfreies Wochenende gab es zuletzt für den EHC Waldkraiburg als die Inzidenzen im Landkreis Mühldorf einen Spielbetrieb in der heimischen Raiffeisen-Arena nicht zuließen. Am kommenden Wochenende ist es erneut so weit, dass die Löwen nicht spielen können oder vielmehr dürfen.

Grund hierfür ist der angedachte Gegner Peißenberg, der mit sieben positiven Coronafällen kein spielfähiges Team auf das Eis bekommen kann. Hinzu kommt noch der reguläre spielfreie Tag der Löwen und fertig ist der Erholungsurlaub für den EHC. Ganz ohne ein Eishockeyspiel kommen die Industriestädter jedoch nicht aus, so geht es für die Drittplatzierten an die Landesgrenze zu Baden-Württemberg zu den dort beheimateten Devils Ulm/Neu-Ulm. Gespielt wird am Mittwoch, 5. Januar, um 20 Uhr.



Rund 250 Meter sind es von der Donaubad-Eishalle in Neu-Ulm bis zur Landesgrenze nach Baden-Württemberg und genau dort fahren die Löwen aus Waldkraiburg am Mittwoch hin. Die Bayernliga-Partie ist ein Nachholspiel, das ursprünglich am 3. Dezember hätte stattfinden sollen, aufgrund der pandemischen Lage im Kreis Neu-Ulm jedoch verschoben werden musste. Die Begegnung, die um 20 Uhr unter anderem live bei www.sprade.tv gezeigt wird, könnte kaum unter gegensätzlicheren Vorzeichen starten. So bestritten und verloren die Schwaben ihr letztes Spiel am 26. Dezember und konnten seither keine weitere Spielpraxis sammeln. Die Löwen hingegen durften am 29. Dezember in Geretsried (4:3-Sieg nach Overtime) und am 2. Januar gegen Kempten (5:4Sieg) in der heimischen Arena spielen. Auch tabellarisch sieht die Situation äußerst gegensätzlich aus. So liegt der VfE Ulm/Neu-Ulm mit nur sechs Punkten (0,3 Punkte nach der Quotientenregelung) weit abgeschlagen auf dem letzten Platz der Tabelle, während die Löwen nach einer kleinen Serie von fünf gewonnenen Spielen auf Platz drei (Platz vier mit 1,913 Punkten nach der Quotientenregelung) verweilen dürfen.

Der EHC Waldkraiburg begeht dieses Auswärtsspiel demnach als klarer Favorit und sollte mit nichts anderem als drei Punkten im Gepäck zurück von der Donau an den Inn reisen. Auf keinen Fall sollten diese Vorzeichen jedoch zum Übermut anstacheln, so konnten die Devils in dieser Saison bereits zeigen, dass sie die „Großen“ zumindest ärgern können, zwangen sie doch den TEV Miesbach einmal sogar in die Verlängerung.