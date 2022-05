Lesedauer: ca. 1 Minute

​Christoph Lode spielt auch künftig für den EHC Waldkraiburg. Der Torhüter hat für zwei weitere Jahre unterschrieben.

Der, laut Statistik, zweitbeste Torhüter der abgelaufenen Bayernligasaison spielte mehr als nur eine „solide“ Saison im gelb-blauen Dress der Löwen. So rettete seine Ruhe auf der Torlinie ebenso wie bei Alleingängen des Gegners, den Löwen so manche Punkte. Das beweisen auch die Zahlen: Mit einem Gegentorschnitt von 2,87 Toren pro Spiel, befindet sich lediglich Philipp Hähl vom EHC Klostersee in der Statistik vor dem Waldkraiburger. Zudem konnte der 22-Jährige in dieser Saison gleich zwei Shutouts, also Spiele ohne ein Gegentor, feiern.