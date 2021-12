Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Am kommenden Wochenende kehrt für den EHC Waldkraiburg in der Bayernliga wieder ein Hauch an Normalität ein. Stand jetzt finden beide angesetzten Spiele zu Hause gegen den TSV Erding und auswärts gegen die Buchloe Pirates statt.

Bevor wir hier nun auf die sportliche Perspektive dieser beiden Spieltage eingehen können, müssen wir zum Verständnis aller willigen Zuseher noch einmal über die Regeln für einen Besuch in der Raiffeisen-Arena Waldkraiburg berichten.

Der Einlass in die Löwenhöhle findet unter der Berücksichtigung der 2G-plus-Regel statt. Dies bedeutet, dass ausschließlich doppelt geimpfte oder genesene Personen mit Nachweis hierüber eingelassen werden können. Zusätzlich benötigen diese Menschen einen gültigen Testnachweis. Dieser Nachweis muss über die gesamte Dauer des Spiels gültig sein. Schnelltests (beispielsweise von der Teststation am Eisstadion oder auf dem Volksfestplatz) haben eine Gültigkeit von 24 Stunden, PCR-Tests eine Gültigkeit von 48 Stunden. Der 2G-Plus-Check erfolgt an der Hütte vor der Raiffeisen-Arena – üblicherweise gut erkennbar an der langen Schlange. Weiterhin ist es auch möglich selbst einen Test mitzubringen oder diesen für den Preis von vier Euro vor Ort zu kaufen. In diesem Fall bittet der Verein alle, deutlich mehr Zeit einzuplanen. Im Stadion herrscht dennoch weiterhin die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, ebenso wie das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Familien und anderweitige im selben Haushalt lebende Personen sind hiervon selbstverständlich ausgenommen. Kinder unter sechs Jahren sind sowohl vom Nachweis als auch von der Maskenpflicht befreit. Kinder bis zwölf Jahre und drei Monate können über den Schülerausweis ihren Test nachweisen, außerdem genügt hier eine medizinische Maske, ab zwölf Jahren und drei Monaten gilt alles wie bei einem erwachsenen Menschen. Die maximale Zuschauerzahl ist zudem auf 450 begrenzt und aufgrund der Sperrstunde schließt die Stadiongaststätte bereits um 22 Uhr.

Sportlich schwebt der EHC Waldkraiburg derzeit auf Wolke sieben. Gegen den Ligaprimus EHC Klostersee konnte man mit einer stark dezimierten Truppe in Overtime gewinnen, zuvor in Pfaffenhofen auch schon zeigen was diese Mannschaft durch Moral und Kampfgeist zu kompensieren vermag. Gegen den TSV Erding steht die Anzeigentafel jedoch wieder auf Null und das Spiel beginnt von vorne. Die Gladiators konnten zuletzt beim Nachholtermin am 7. Dezember den Landkreisrivalen Dorfen mit 3:0 in die Schranken weisen, legten aber zuvor eine Niederlagenserie von sechs Spielen hin. So schwach erwartete man unsere Nachbarn nicht, vor allem nicht, nachdem sie die Löwen im Hinspiel mit 8:5 vom Eis schickten. Spiele gegen Erding sind traditionell immer sehr interessant anzusehen, so sollte man es nicht verpassen am 10. Dezember um 20 Uhr dieser Partie Live vor Ort oder im Online-Stream der Löwen beizuwohnen.

Letzteres bietet der Sonntagsgegner ESV Buchloe leider nicht an. Wer also das Spiel am 12. Dezember um 17 Uhr live sehen möchte, der muss sich in sein Auto setzen, eine Fahrgemeinschaft bilden oder den Zug nehmen. In der Tabelle stehen die Pirates sogar noch vor dem Freitagsgegner Erding. Bei zwei Spielen weniger (14), konnten diese bisher einen Punkt mehr erzielen. Dank des sehr eng zusammenliegenden Tabellenmittelfelds sind es auch nicht viele Punkte die Buchloe von den Löwen trennen. Diesen Abstand gilt es für die Jungs aus der Industriestadt am Sonntag zu vergrößern. Dabei kommt den Löwen möglicherweise die kleine Heimschwäche des Buchloer Teams zugute. Von bisher acht Spielen auf eigenem Eis, musste man in sechs Spielen eine Niederlage einstecken. Ganz anders sieht es mit der Auswärtsstatistik aus, das durfte auch schon der EHC Waldkraiburg zu spüren bekommen. Von sechs Auswärtsspielen gewannen die Pirates sechs.