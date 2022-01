Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Zwei Spiele sind für den aktuell Viertplatzierten (nach Anwendung der Quotientenregel) in der Bayernliga, dem EHC Waldkraiburg geplant. Dabei fährt die Mannschaft rund um Kapitän Thomas Rott am kommenden Freitag, ganze 25,9 Kilometer ins Dr.-Rudolf-Stadion zum Lieblingsderbygegner, den Piraten aus Dorfen.

Am Sonntag darauf beschließen die Löwen ihre Vorrunde mit dem ESC Geretsried, in der heimischen Raiffeisen-Arena.

Ganze neun Tage werden die Löwen kein Spiel mehr bestritten haben, wenn am kommenden Freitag, 14. Januar, um 20 Uhr der Puck zum Spielstart bei den Nachbarn eingeworfen wird. Weder für das Team aus dem Landkreis Erding noch für die Gäste aus der Industriestadt geht es dabei noch um Tabellenplätze. Die Gastgeber stehen derzeit auf dem 13. Tabellenplatz ohne Aussicht auf eine Platzierung unter den ersten acht Teams, womit sie sich langsam auf die Abstiegsrunde vorbereiten dürfen. Für den EHC Waldkraiburg steht derzeit der vierte Platz zu Buche, hier könnte es rechnerisch noch auf den Dritten gehen, so denn nicht Gegner um Gegner ihre Spiele gegen die Innstädter absagen. Auch wenn es tabellarisch keine Brisanz mehr beinhaltet, so ist das Duell gegen die Isenstädter seit jeher ein Prestigeduell, dass es zu gewinnen gilt, gleich wie die Tabellensituation aussieht. Zumal der Gegner sich bestimmt für die schmachvolle Niederlage (vier Gegentore in 1:33 Minuten) rächen möchte. Für die zahlreich geplanten Gästefans ist zu beachten, dass es die Karten für die Begegnung, welche es an der Abendkasse gibt, ausschließlich in Verbindung mit einem Coupon gibt, den es auf der Webseite des ESC Dorfen für € 0,00 zu erwerben gibt. Kann man diesen Coupon an der Kasse nicht vorzeigen, erhält man keine Karte für den Einlass. Für diese Coupons gibt es ein Limit von 180 Stück, es lohnt sich demnach schnell zu sein.

Auch der Sonntagsgegner aus Geretsried kommt mit dem Wissen nach Waldkraiburg, die Aufstiegsrunde nicht bestreiten zu werden. Dennoch, das Hinspiel, welches gut zwei Wochen vor diesem Spiel stattfand, ging für die „River Rats“ nur knapp verloren. Bis in die Overtime mussten die Löwen in Geretsried gehen und somit kann man am Sonntag auch hier eine spannende Partie erwarten, welche als gute Vorbereitung für beide Mannschaften auf die anstehenden Abstiegs- und Aufstiegsrunden gesehen werden kann. Zudem kann auf Waldkraiburger Seite der ein oder andere Rückkehrer aus den Krankenbetten der Langzeitverletzten erwartet werden, mit der Hoffnung, diese Spieler bis zum Start der Zwischenrunde auf ein spielerisch hilfreiches Niveau zu bringen. Start der Partie am 16. Januar ist 17.15 Uhr. Der Einlass findet wie gewohnt unter Einhaltung der 2G-Plus-Regeln statt und wird auf die Plattform des Streamingpartners SportDeutschland.tv übertragen.