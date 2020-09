Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Mit einer 2:4-Niederlage bei den „Mammuts“ der EA Schongau startete der EHC Königsbrunn am Freitag sein Testspielwochenende gegen direkte Konkurrenten. Nach dem ernüchternden Auftritt gegen die Oberbayern folgte dann ein eher überraschender, aber hochverdienter 4:2-Sieg gegen die Sharks des ESC Kempten.

Auch ohne einige Leistungsträger haben sich die jungen Wilden vom EHC Königsbrunn gut gegen die EA Schongau geschlagen. Zu Beginn war noch viel Sand im Getriebe und nur wenige Spielzüge zu sehen, kurz vor Abpfiff hätte es fast für den Ausgleich gereicht. Am Ende entschied ein Empty Net Goal die Partie. Auch wenn die Mannschaft technisch noch viel Luft nach oben hatte, bleibt die Erkenntnis, dass bei allen Spielern zumindest der Einsatz zu 100 Prozent gepasst hat. Nach der Coronapause war aber auch nicht mehr zu erwarten. Ebenfalls positiv war, dass der lange Zeit verletzte Königsbrunner Goalie Darian Sommerfeld eine klasse Partie abgeliefert hat, er war ein Ruhepol in der Mannschaft und blieb bis zum Ende fehlerfrei.

Coach Waldemar Dietrich zeigte sich nach dem Spiel trotz Niederlage zufrieden: „Die Leistung war vollkommen in Ordnung. Schongau hat verdient gewonnen, die waren etwas besser. In Überzahl haben wir nicht schlecht gespielt, am Ende hätten wir fast noch den Ausgleich geschossen.“

Nur einen Tag später ging es in heimischer Arena gegen favorisierte Sharks aus Kempten weiter, die mit einem hochkarätig bestückten Kader in der Königsbrunner Eishalle aufliefen. Statt der erwarteten Niederlage holten sich die Brunnenstädter aber den ersten Sieg, präsentierten sich stark verbessert und gingen gleich in der zweiten Spielminute in Führung. Im ersten Abschnitt war Königsbrunn die bessere Mannschaft. Kempten hatte den Fight noch nicht angenommen und agierte zu zögerlich in den Zweikämpfen. In der Drittelpause gab es dann wohl eine deutliche Ansage des Trainers, denn der Beginn des zweiten Spielabschnitts gehörte den nun aggressiveren Gästen. Doch der zum ersten Mal im Königsbrunner Tor stehende Keeper Marc-Michael Henne feierte einen gelungenen Einstand und zeigte ein beeindruckendes Debüt. Beim zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste war er jedoch chancenlos. Der EHC fand aber wieder in die Spur und führte bis zur letzten Pause mit 3:2. Im letzten Drittel legte Königsbrunn noch einmal zum 4:2 nach und stand nach 60 Spielminuten als verdienter Sieger fest.

Königsbrunns Trainer Dietrich hatte trotzdem Grund zu Kritik, auch wenn er insgesamt zufrieden war: „Unser größtes Manko heute war, dass der finale Pass nie ankam. In Überzahl haben wir erneut gute Aktionen gezeigt. Der Sieg für uns ging in Ordnung.“

Nach der Partie wurde die gesamte Mannschaft vorgestellt. So wurden neben Goalie Henne noch drei weitere Spieler präsentiert, alles junge Talente vom Oberligisten Landsberg. Florian Bayer, Anton Hanke und Maximilian Merkel durften in den beiden Spielen zum ersten Mal für den EHC antreten und machten dabei eine gute Figur. Bei der Vorstellung verkündete Königsbrunns erster Vorstand Tim Bertele zudem noch, dass der EHC seine erste Kontingentspielerstelle vergeben hat und ein Stürmer ab nächster Woche mittrainieren wird.

Am nächsten Wochenende steht dann am Freitag das Rückspiel in Kempten gegen die Sharks an, ehe am Sonntag der letzte Test gegen Burgau folgt.