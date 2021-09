Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Nach einer guten Leistung gewinnt der EHC Königsbrunn sein Heimspiel gegen die Mammuts der EA Schongau mit 7:3. Dabei profitierten die Brunnenstädtern von den vielen Strafen der kampfstarken Gäste.

Die Mammuts traten ohne ihren routinierten und torgefährlichen Kontingentspieler Jakub Mužík an, während der EHC sich den Luxus von gleich drei Kontingentspielern gönnte. Beide Mannschaften konnten mit 18 Feldspielern und zwei Goalies antreten.

Die Schongauer legten stark los und bestimmten in den ersten Spielminuten die Partie, wirkten spritziger und waren aggressiver in den Zweikämpfen. In der fünften Spielminute belohnten sich die Gäste für ihren engagierten Auftritt mit dem Führungstor. Königsbrunn kam nur selten zum Zug und tat sich schwer gegen den kampfstarken Gegner. Mit dem ersten Überzahlspiel kam dann die Wende. Hayden Trupp bediente Jason Lavallée, der dann zum Ausgleich einnetzte. Schongau zog danach weitere Strafzeiten, die dann der EHC eiskalt ausnutzte. In doppelter Überzahl sorgte Julian Becher für den 2:1 Führungstreffer. Königsbrunn war nun präsenter. In Unterzahl konnte Jakub Bitomsky in der 18. Spielminute sogar auf 3:1 erhöhen, was auch den Drittelendstand bedeutete.

Im mittleren Spielabschnitt kamen die Gäste erneut besser aus der Kabine und versuchten den Anschluss zu erzielen. Doch die Mammuts schwächten sich selbst durch überflüssige Strafzeiten. Hayden Trupp bestrafte Schongau mit seinem Treffer und erhöhte auf 4:1 in doppelter Überzahl, nur eine Minute legte Maxi Merkel mit seinem Tor in Gleichzahl das 5:1 nach. Doch die Gäste dachten noch lange nicht ans Aufgeben, ein Scheibenverlust in Überzahl nutzte Florian Höfler aus und verkürzte mit seinem Treffer nach einem schnellen Alleingang auf 5:2.

Auch im letzten Drittel zeigten sich die Gäste aggressiv und kampfstark, ein Überzahltor der Gäste sorgte für das 5:3. Doch Königsbrunn ließ nichts anbrennen und legte nochmal durch zwei Treffer von Marc Barchmann nach, der zwei Vorlagen eiskalt verwertete. Am Ende stand es 7:3 für den EHC Königsbrunn.

Die Brunnenstädter gewinnen verdient gegen einsatzfreudige Gäste, die bisher der stärkste Gegner der Vorbereitung waren. Beide Mannschaften haben noch Luft nach oben, was allerdings auch der Vorbereitung geschuldet ist. Die Special Teams sorgten für die Entscheidung, am nächsten Wochenende folgt dann mit den zwei Spielen gegen den Ligakonkurrenten Buchloe die Generalprobe für die neue Saison.

EHC-Coach Waldemar Dietrich zieht ein nüchternes Fazit nach dem Spiel: „Schongau war der erwartet starke Gegner, die haben stark begonnen, Wir sind erst mit dem Überzahlspiel richtig in die Partie gekommen. Da haben wir gut agiert und Tore gemacht. Der Spielverlauf im zweiten Drittel war ähnlich, in Gleichzahl war Schongau ebenbürtig. Unser Überzahlspiel hat den Unterschied ausgemacht, wobei durch unsere gute Laufarbeit Schongau auch Strafen nehmen musste. Wir wussten, dass es schwer wird, sind aber insgesamt zufrieden, da wir dieses Wochenende unser Trainingslager absolvierten und alle müde Beine hatten.“