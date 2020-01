Lesedauer: ca. 1 Minute

​Peißenberg, Königsbrunn, Geretsried, Dorfen, Pfaffenhofen und Schweinfurt – am Ende heißt es für die EA Schongau zumindest eines dieser Teams hinter sich zu lassen, um auch in der Saison 2020/21 Bestandteil der Bayernliga zu sein.

Dabei sind die nun folgenden zwölf Partien bis zum 1. März eigentlich keine reine Abstiegsrunde, denn zwei Teams aus dieser Gruppe könnten – zumindest theoretisch – sogar noch in die Oberliga aufsteigen. Denn die Plätze eins und zwei dieser Zwischenrunde duellieren sich mit den letzten beiden Teams der Verzahnungsrunde mit der Oberliga Süd in den Pre-Play-offs im Best-of-Three-Modus um die letzten beiden Plätze in den Aufstiegs-Play-offs zur Oberliga.

Doch das ist für die EA Schongau nur Utopie – das primäre Ziel ist der Klassenerhalt – also ein Mittelplatz in dieser Runde und schon der ist kein leichtes Unterfangen angesichts der zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle im Kader. Für die Ränge drei bis fünf der anstehenden Runde ist nach dem 1. März die Saison mit dem Klassenerhalt beendet, während sich die Ränge sechs und sieben noch im Abstiegs-Play-down im Best-of-Five-Modus um den letzten freien Platz in der Bayernliga duellieren müssen.

Nach den schweren Verletzungen von Simon Fend und Simon Maucher ist wohl auch für Angreifer Steven Wagner die Saison vorzeitig beendet. Aber auch Verteidiger Daniel Holzmann wird wegen einer Verletzung zumindest das Auftaktwochenende zur „Mission Klassenerhalt“ verpassen. Da stellt sich für Trainer Andreas Leschinger gar nicht die Frage, wen er aufstellt – wer fit ist, wird spielen, denn mehr als drei Blöcke gibt der gegenwärtige Kader eigentlich nicht her. Fast – denn letztendlich scheinen sich die wochenlangen Bemühungen von Teammanager Martin Resch um eine geeignete Verstärkung wegen der Abgänge und Verletzungen Früchte zu tragen.

Die Runde beginnt für die EA Schongau am Freitag (10. Januar, 19.30 Uhr) gleich mit dem Derby in Peißenberg, dass die Aufstiegsrunde denkbar knapp verfehlt hat und am Sonntag (12. Januar, 17 Uhr) kommt zum ersten Heimspiel der EC Pfaffenhofen, das mit kleinem, aber starken Kader bisher ein sehr unangenehmer Gegner für die EAS war.