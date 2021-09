Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Ersatz für die vakante Ausländerposition bei den Devils Ulm/Neu-Ulm ist unter Dach und Fach: Matthew Ferrari ist bereits Anfang September an seiner neuen sportlichen Wirkungsstätte angekommen. Der 23-jährige Kanadier aus Woodbridge, Ontario, wird mit seinen 1,88 Meter und 86 Kilogramm ab der kommenden Saison die Verteidigung der Devils verstärken.

Ferrari, der bei den Toronto Juniors Canadiens in der Ontario Junior Hockey League (OJHL) und Acadie-Bathurst Titans in der Quebec Major Hockey League (QMJHL) ausgebildet wurde, spielte zuletzt bei den Aurora Tigers in der OJHL, bevor er sich den Teams der York und Laurentian University anschloss.

VfE-Trainer Robert Linke erklärt: „Wir wollten unbedingt einen Import-Verteidiger, der unserem Spiel Stabilität gibt, aber auch viel an die anderen Verteidiger weitergeben kann. Matt hat in den höchsten kanadischen Juniorenligen das Spielen gelernt und das hat man schon in den ersten Trainingseinheiten gesehen: Er ist ein sehr guter Schlittschuhläufer, geht keinem Zweikampf aus dem Weg und hat immer ein Auge für seine Mitspieler. Ich wünsche mir für ihn, dass er sich durch harte Arbeit und tolle Leistungen auf dem Eis für höhere Aufgaben empfehlen kann.“