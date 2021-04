Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Devils Ulm/Neu-Ulm haben den auslaufenden Vertrag mit Torhüter Martin Niemz um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Damit wird der 38-jährige Routinier in sein drittes Jahr an der Donau gehen und gemeinsam mit Maximilian Güßbacher auch in der kommenden Saison das Torhütergespann bilden.

Nach Stationen in Weißwasser, Garmisch-Partenkirchen, Ulm/Neu-Ulm, Garmisch-Partenkirchen, Weißwasser, Crimmitschau, Wolfsburg, Bad Nauheim, Jonsdorf, Weißwasser, Memmingen und Kempten zog es Ihn 2019 zum zweiten Mal in die Zweilandstadt.

„Wir sind sehr froh, dass wir auf den wichtigen Torhüterpositionen frühzeitig Klarheit schaffen konnten und mit den beiden ein starkes Gespann haben werden, dass uns bereits in den vergangenen Spielzeiten den einen oder anderen Punkt festhalten konnte. Martin bringt viel Erfahrung mit, die er an das Team weitergeben soll“, so 2. Vorstand Georg Meißner.