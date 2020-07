Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit zwei weiteren Verlängerungen nimmt der Kader des künftigen Bayernligisten ESV Buchloe weiter Form an. So kann Piraten-Trainer Christopher Lerchner auch weiterhin auf Simon Beslic und Xaver Knittel bauen, die den Piraten auch in der nächsten Spielzeit erhalten bleiben.

„Wir sind glücklich, dass die beiden auch künftig das ESV-Trikot tragen werden“, freuen sich die Verantwortlichen über die Zusage der beiden Verteidiger, die somit neben Kapitän David Strodel, John Boger und Max Hofer bereits Abwehrspieler Nummer vier und fünf bei den Rot-Weißen sind.

Für Simon Beslic ist es dabei bereits die vierte Saison bei den Gennachstädtern. Der 23-Jährige kam 2017 vom Nachbarn HC Landsberg nach Buchloe. Trotz seines noch jungen Alters hat sich der ursprünglich aus dem Augsburger Nachwuchs stammende Abwehrmann schon zu einer festen Größe in der ESV-Hintermannschaft etabliert. „Simon hat auch im vergangenen Jahr eine klasse Saison gespielt“, meint der 2. Vorstand Florian Warkus. „Er hat seine Reihe super geführt und ist in den entscheidenden Phasen ein Schlüsselspieler, auf den man sich immer verlassen kann.“ Und nicht nur seine defensive Stabilität machen ihn zu einem ganz wichtigen Baustein. Denn auch in der Offensive steuerte Beslic mit insgesamt sechs Toren und 22 Assists wichtige Treffer und Vorlagen bei und war somit der torgefährlichste Verteidiger der abgelaufenen Runde. Daher lobt Warkus auch die Allround-Qualitäten des Abwehrspielers: „Simon ist mit seiner unaufgeregten Spielweise und seinem souveränen Aufbauspiel jetzt schon unglaublich routiniert und zudem offensiv auch immer gefährlich.“

Neben Simon Beslic wird auch Xaver Knittel weiter für die Freibeuter spielen. Der in diesen Tagen 21 Jahre jung gewordene Defensivmann stammt ursprünglich aus dem eigenen Nachwuchs und absolvierte im zurückliegenden Winter seine erste Saison im Seniorenbereich, nachdem er zwischendurch auch im Landsberger Nachwuchs aktiv gewesen war. Und seine Premierenspielzeit im Senioren-Eishockey meisterte der ruhige Verteidiger reibungslos: „Xaver hat nach kurzer Eingewöhnungsphase eine super Entwicklung genommen und sich durch konstant solide Leistungen seinen Stammplatz erkämpft“, freut sich Florian Warkus über die erste Saison von Knittel bei den Pirates. „Er agiert defensiv diszipliniert und erledigt mit viel Einsatz seinen Job, sodass wir davon überzeugt sind, dass er sich jetzt auch in der Bayernliga super weiterentwickeln wird.“ Nur ganze acht Strafminuten in 29 Partien belegen dies auch statistisch. Ebenso steuerte der Nachwuchsverteidiger drei Vorbereitungen bei, ehe er zu Beginn der Aufstiegsrunde dann kurzeitig verletzt zum Zuschauen gezwungen war.