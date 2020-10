Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am Wochenende trifft der EHC Waldkraiburg auf die IceHogs aus Pfaffenhofen und die Devils Ulm/Neu-Ulm.

Es gibt Eishockeyspiele, die man nur schwer vergessen kann. Eines davon fand am 14.03.2008 im Eisstadion Waldkraiburg statt. Es war kein gewöhnliches Spiel, es ging nicht um schnöde drei Punkte in irgendeiner Tabelle, es ging um nicht weniger als die Meisterschaft zwischen dem EHC Waldkraiburg und den IceHogs aus Pfaffenhofen. Damals gewannen die Löwen im Penaltyschießen durch das Tor von Stefan Rohm.

Diese Zeiten schienen jedoch, zumindest für Pfaffenhofen, vorbei. Die letzten Spielzeiten gestalteten sich für das Team von der Ilm eher mäßig gut und da machte auch die vergangene Saison keine große Ausnahme. Immerhin die Löwen konnte man einmal im Penaltyschießen besiegen, doch am Ende ging der Weg erneut durch die Abstiegsrunde.

Aus diesem Loch scheinen sich die IceHogs in der laufenden Saison am eigenen Schopfe herausgezogen zu haben. Wenn auch knapp, führt man nach dem vierten Spieltag die Tabelle der Bayernliga an und musste lediglich gegen Kempten ein Pünktchen liegen lassen. Hieran könnten sicher auch die Neuverpflichtungen eine Mitschuld tragen. Zum einen wäre da Liam Hätinen, ein Verteidiger der in der vergangenen Saison beim EC Peiting in der Oberliga seinen Dienst verrichtete, zum anderen Wassilij Guft-Sokolov, der die Nachwuchsteams in München und Augsburg durchlief, bevor er letztes Jahr für die U20 in Garmisch beim SC Riessersee auflief. Kenner des Waldkraiburger Eishockey wissen, dass dieser Name für großes Eishockey-Talent steht, ist Wassilij doch der jüngere Bruder unseres Stürmers Michail Guft-Sokolov der in den vergangenen vier Pflichtspielen auf ganze vier Tore und vier Vorlagen kam. Diese Begegnung, ebenso wie der kleine Wettkampf der Brüder, wird die Fans am kommenden Freitag in Pfaffenhofen bei Laune halten.

Am Sonntag darauf startet um 17:15 Uhr das Heimspiel de EHC Waldkraiburg für diese Woche. Zu Gast sind die „Devils“ aus Ulm/Neu-Ulm. Wie immer in diesen Zeiten gilt, dass es keine Abendkasse für dieses Spiel gibt, Tickets können lediglich bis sechs Stunden vor Spielbeginn online unter www.ehcwaldkraiburg.com erworben werden. Für jeden Fan, der dies nicht schafft, wird das Spiel erneut Live übertragen. Auch hierfür findet man die entsprechenden Links auf vorgenannter Webseite. Sportlich sieht die Angelegenheit auf dem Papier sehr eindeutig aus, stehen die „Devils“ in der Tabelle doch ganz unten auf dem 15. Rang. Doch sollten sich die Löwen in Acht nehmen und dieses Spiel auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, dass die Ulmer Spieler wissen wo das Tor steht, haben sie in dieser Spielzeit schon mehrfach bewiesen. Da wäre einmal die 8:7-Niederlage in Dorfen oder auch der 3:2-Sieg gegen Buchloe – immerhin Tabellenfünfter.

Die Löwen werden an diesem Wochenende in beiden Begegnungen alles geben müssen und wer weiß, vielleicht belohnen sie sich am Ende mit dem Platz an der Sonne in einem immer kälter werdenden Herbst.

Bericht: Alexander Ahrends