Lesedauer: ca. 1 Minute

​Beobachter des Sommertrainings der EA Schongau haben es längst ausgemacht, nun ist es offiziell – sowohl Goalie Daniel Blankenburg als auch Verteidiger Max Mewes werden auch in der neuen Saison 2020/21 für die Mammuts auflaufen.

Torhüter Daniel Blankenburg geht somit in seine dritte Saison bei der EA Schongau in der Bayernliga. Der 25-jährige Kaufbeurer hat bei seinem Heimatverein den Nachwuchs durchlaufen, war dann beim SC Riessersee in der DNL aktiv, um dann die ersten Schritte im Seniorenbereich bei den Stuttgart Rebels zu machen. Über den ESV Buchloe in der Bayernliga wechselte der Goalie zur Saison 2018 zu den Mammuts nach Schongau.

„Wir sind sehr froh, dass sich Lukas Müller und Daniel Blankenburg entschieden haben, auch für die neue Saison zusammen für die EA Schongau aufzulaufen. Damit haben wir ein hervorragendes und bewährtes Torhütergespann für die Bayernliga“, so Teammanager Martin Resch.

Mit Max Mewes hat zudem ein weiteres Eigengewächs der EA Schongau für die neue Spielzeit in der Bayernliga zugesagt. Bei der EAS machte der 22-jährige Verteidiger als Vierjähriger seine ersten Schritte auf dem Eis, wechselte dann im Knabenalter für höhere Ziele zum ESV Kaufbeuren. Dort brachte er es nicht nur zur Einberufung ins U17- und U18- Nationalteam, sondern schon als 17-Jähriger zu ein paar Einsätzen im DEL2-Team des ESVK. 2016 kehrte er über den EC Peiting (Oberliga) zur EA Schongau zurück.

Hier zeichnet sich der Verteidiger unter anderem durch seine guten läuferischen Fähigkeiten und seine enorme Beweglichkeit auf dem Eis aus. Dadurch ist der Spieler auch schon in seinen jungen Jahren ein fester Bestandteil der Abwehr der Mammuts geworden, der sich nach und nach schon zu einem Leistungsträger im Team weiterentwickelt hat.