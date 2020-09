Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Zum Abschluss der Vorbereitungsphase bestreitet der ESV Buchloe am Wochenende noch einmal zwei weitere Testspiele. Doch dabei gibt es aus ESV-Sicht eine ungewollte Planänderung, denn am Freitag wäre zu Hause eigentlich ursprünglich das Nachbarschaftsduell gegen den HC Landsberg angesetzt gewesen. Dies muss wegen der Absage der Gäste jedoch entfallen.

Stattdessen konnte mit dem Auswärtsspiel beim ESV Burgau kurzfristig ein Ersatz gefunden werden (20 Uhr). Am Sonntag reisen die Gennachstädter dann abschließend ab 18 Uhr noch zum ESC Geretsried, der allerdings ohne Zuschauer stattfindet.

Eigentlich hätten die Buchloer an diesem Wochenende noch einmal ein Heimspiel vor der am 2. Oktober startenden Bayernligasaison austragen wollen. Doch der Auftritt am Freitag gegen den HC Landsberg vor heimischer Kulisse, bei dem theoretisch wohl auch erstmalig wieder bis zu 200 Zuschauer in der Sparkassenarena möglich gewesen wären, wurde nun kurzfristig durch die Gäste abgesagt. Grund dafür ist, dass die Landsberger deutlich später in die Saison starten, nachdem der Ligastart in der Oberliga noch einmal um einen knappen Monat nach hinten verschoben wurde. Erst am 6. November wird demnach die Oberliga Süd beginnen und nicht wie ursprünglich geplant am 16. Oktober. Die Absage der Riverkings ist daher durchaus nachvollziehbar, auch wenn sich Fans und Spieler sicherlich bereits auf das Derby gefreut hatten.

Nach der Absage haben die Verantwortlichen aber auf die Schnelle noch einen Ersatzgegner gefunden, damit das Team im gewohnten Spielrhythmus bleibt. So treffen die Freibeuter am Freitag auf den letztjährigen Konkurrenten ESV Burgau – allerdings auswärts (Tickets können nur im Voraus auf der Internetseite der Burgauer erworben werden). Demnach müssen die Pirates-Anhänger noch mindestens eine weitere Woche warten, ehe sie im Eröffnungsspiel gegen den TSV Peißenberg erstmalig ihre Lieblinge auf dem eigenen Eis sehen können.

Wie geplant stattfinden kann aber die Sonntagspartie beim ESC Geretsried. Gegen den Bayernligakonkurrenten haben die Pirates bereits zum Start in die Vorbereitung auf heimischem Eis gespielt. Nun kommt es am Sonntag also zum Rückspiel, in dem die Freibeuter am liebsten Revanche nehmen wollen für die 2:6-Niederlage von vor zwei Wochen. Wichtiger dürfte aber für Trainer Christopher Lerchner sein, dass sich das Team noch einmal gut einspielt, um dann zum Punktspielstart optimal vorbereitet in die neue BEL-Saison starten zu können. Für die Riverrats ist es dabei das erste Heimspiel, nachdem man in der Vorbereitung bislang nur auswärts aktiv war. Und auch für die Buchloer wird es eine Premiere sein, denn erstmalig werden die Freibeuter im nun geschlossenen Geretsrieder Stadion auflaufen. Bislang war das dortige Stadion nur an den Zuschauertribünen überdacht. In der Sommerpause 2019 wurde dies nun geändert. Über 10 Millionen Euro hat die Sanierung, der Ausbau und die komplette Überdachung gekostet. Und nachdem die Buchloer und die Geretsrieder im zurückliegenden Winter noch in zwei unterschiedlichen Ligen gespielt haben, können die ESV´ler am Sonntag nun endlich selbst in Augenschein nehmen, ob sich die Investition gelohnt hat. Fans sind im abschließenden Vorbereitungsspiel in Geretsried allerdings nicht erlaubt, weshalb der letzte Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.