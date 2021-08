Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der Bayerligist ESV Buchloe kann seine ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison bekanntgeben. Mit Peter und Lukas Brückner können die Verantwortlichen ein Brüderpaar präsentieren, das die ESV-Offensive künftig verstärken wird. Beide kommen vom Ligakonkurrenten VfE Ulm/Neu-Ulm zu den Piraten und werden gleich im ersten Testspiel (12. September) wieder auf ihre alte Mannschaft treffen.

Erstmalig im Pirates-Dress werden bei der Saisoneröffnung die beiden Brüder Peter und Lukas Brückner dabei sein. Mit den zwei Stürmern sind den Freibeutern zwei richtig starke Verstärkungen für die Offensive geglückt. Schließlich gehörte Peter – der mit 27 Jahren der ein Jahr jüngere der beiden Brüder ist – bei den Ulmer Devils zu den absoluten Topscorern. Dementsprechend schmerzhaft wurde der Abgang auch von Seiten der Donaustädter betitelt. Und auch die Buchloer konnten sich in den letzten Spielzeiten immer wieder von der Qualität des Angreifers überzeugen. „Von Peters Stärken konnten wir uns die letzten Saisons leider häufig ein Bild machen, denn er hat regelmäßig auch gegen uns getroffen“, berichtet der 2. Vorstand Florian Warkus. „Peter weiß wo das Tor steht und hat in der Offensive sehr viel Potential. Und dennoch ist er ein sehr harter Arbeiter auf dem gesamten Spielfeld“, lobt Warkus seinen Neuzugang, mit dem er die letzten Jahre bereits immer wieder mal in Kontakt war.

Ursprünglich kommt Peter Brückner aus der Talentschmiede des ESV Kaufbeuren, wo er seine Jugend verbrachte. 2012 war seine erste Station im Senioren-Eishockey dann der EV Bad Wörishofen, wo er insgesamt sechs Jahre am Stück spielte. 2018 wechselte der Stürmer dann nach Ulm, wo er in gut 50 Partien über 60 Treffer und rund 40 Assists erzielen konnte.

Sein Bruder Lukas spielte letzte Saison ebenfalls erstmalig in Ulm, ehe Corona die Bayernliga ja bekanntermaßen zum vorzeitigen Saisonabbruch zwang. In nur sechs Partien konnte Lukas Brückner bei den Donau-Devils aber bereits zwei Tore und zwei Vorbereitungen beisteuern und so schon seinen Torriecher unter Beweis stellen. Auch sein bisheriger Werdegang liest sich durchaus eindrucksvoll: Genau wie sein Bruder startete auch Lukas seine Karriere im Kaufbeurer Nachwuchs. Nach einem Jahr im Profi-Team des ESVK zog es den heute 28-Jährigen dann in den hohen Norden in die Oberliga Nord zum Hamburger SV. Anschließend war Brückner dann für die Harzer Falken aktiv, wo er unter anderem auch bereits mit den Wittmann Brüdern zusammengespielt hat. “Mit Lukas bekommen wir einen läuferisch sehr starken Spieler, der reichlich Oberliga-Erfahrung und Routine aufweist und der schon mehrfach bewiesen hat, dass er ein sehr verlässlicher Scorer ist“, meint Warkus. „Wir sind davon überzeugt, dass die beiden Brückner-Brüder uns sehr weiterhelfen werden und das Potential haben, unsere Anhänger zu begeistern.“

Neben den beiden Neuzugängen stehen aber auch die ersten beiden Abgänge fest. Verlassen werden die Rot-Weißen Michal Telesz und Marc Barchmann. Telesz gehörte die letzten drei Jahre zum ESV-Kader, wohingegen Barchmann den Piraten sogar die letzten zehn Jahre die Treu gehalten hat und nun nach Königsbrunn wechselt.