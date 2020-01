Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Passau Black Hawks treten am Freitagabend um 20 Uhr beim EHC Waldkraiburg zum siebten Spiel in der Ausstiegsrunde zur Oberliga Süd an.

Im Vorfeld der Partie könnten die Gegensätze nicht größer sein. Der EHC Waldkraiburg als Oberliga-Absteiger, galt vor der Saison als einer der Favoriten für den direkten Wiederaufstieg. Doch schon zum Ende der Vorrunde zeigte der EHC Waldkraiburg ungeahnte Schwächen. Negativer Höhepunkt in der Aufstiegsrunde dürfte mit Sicherheit die 0:8-Klatsche in eigener Halle gegen den HC Landsberg gewesen sein. Nach der deutlichen Niederlage zeigten sich die Oberbayern aber stark verbessert. Gegen den Oberligisten aus Höchstadt konnte die Piskunov Truppe mit 3:0 gewinnen. Beim zweiten Oberligisten aus Sonthofen sah es sogar lange Zeit so aus, als ob Waldkraiburg auch diese Partie für sich entscheiden könnte. Am Ende verlor der EHC knapp mit 2:3. Am vergangenen Sonntag folgte dann ein „vogelwildes“ Spiel bei den Erding Gladiators. 10:7 hieß es am Ende für die Erdinger.

Die Passau Black Hawks treffen auf einen angeschlagenen Gegner, welcher bereits gehörig unter Druck steht und unbedingt Punkte einfahren muss. Genügend Qualität, um sich noch mal nach vorne zu kämpfen, befindet sich definitiv in den Reihen des EHC Waldkraiburg. Ins Auge stechen dabei zwei Stürmer und ein Verteidiger. An der Spitze der internen Scorerliste steht Stürmer Tomas Roussek mit stolzen zehn Scorerpunkten. Dahinter reiht sich gleich Verteidiger Mathias Jeske mit überragenden acht Punkten ein. Jeske hat vor kurzen seinen Vertrag beim EHC um ein weiteres Jahr verlängert. Ebenfalls acht Scorerpunkte hat der zweite Kontingentspieler Josef Straka gesammelt. Und auch im weiteren Kader kann sich der EHC Waldkraiburg auf Spieler mit hoher Qualität verlassen.

Doch auf der anderen Seite stehen die Passau Black Hawks. Tabellenführer. Ungeschlagen. Mannschaft der Stunde. „Die Truppe hat sich gefunden und ist zusammengewachsen“, so das Fazit von Trainer Heinz Feilmeier nach der Partie am Sonntag gegen Miesbach. Und genau hier liegt das große Erfolgsrezept der Passau Black Hawks. Das Team agiert auf dem Eis als richtige Mannschaft. Hilft und unterstützt sich gegenseitig, zeigt sich äußerst diszipliniert und spielt im Vergleich zur Vorrunde über 60 Minuten konstant Eishockey. Diese Tugenden haben dazu geführt, dass sich die Black Hawks an der Spitze der Tabelle wiederfinden. Doch das starke Kollektiv der Passau Black Hawks muss auch demütig bleiben und darf keinen Gegner unterschätzen. „Die Gegner in dieser Runde sind alle sehr stark. Da gibt es keine leichten Spiele mehr. Wir dürfen uns von der Tabelle nicht täuschen lassen und müssen über das komplette Spiel unseren Matchplan durchziehen“, sagt Trainer Heinz Feilmeier.

Auf das nächste Heimspiel müssen die Zuschauer noch ein wenig warten. Am Sonntag hat die Mannschaft von Heinz Feilmeier spielfrei, sodass erst am nächsten Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr das nächste Heimspiel angesetzt ist.