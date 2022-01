Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Bayernliga Zwischen- oder auch Meisterrunde, praktisch die Vorstufe zu den Play-offs, wäre am 21. Januar auch für die Waldkraiburger Löwen gestartet. Unglücklicherweise fallen die ersten beiden Spiele, vorerst jedoch, für die Löwen ins Wasser.

Am kommenden Freitag wären die Löwen, die zuletzt wieder auf mehr Spieler im wochenlang sehr dünnen Kader bauen konnten nach Miesbach zum Vorrundenzweiten gereist, während am Sonntag einer der Top-Aufsteiger der letzten kompletten Saison, der ESC Kempten nach Waldkraiburg gekommen wäre. Wie jedes Spiel in einer Runde, in der die Top-Acht-Teams gegeneinander spielen, wären hier zwei Kracher zu erwarten gewesen.



Unglücklicherweise machen einige bestätigte Coronafälle im Team ein Spielen unmöglich. Zwar geht es den Spielern den Umständen entsprechend gut, doch müssen sie sich erst einmal vom Virus befreit wissen, bevor es weitergehen darf.

Bisher sind noch keine Nachholtermine bekannt, die betroffenen Teams arbeiten jedoch fieberhaft daran, neue Daten für die Begegnungen zu finden.