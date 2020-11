Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am 2. Oktober 2020 hatte bereits die Saison in der Eishockey-Bayernliga begonnen – am 10. November ist die Spielzeit zumindest in der zunächst geplanten Variante bereits wieder beendet. Wie Bayernhockey.com meldet, hat der Bayerische Eissport-Verband die Saison in der vierthöchsten Spielklasse abgebrochen, was den eigentlichen Modus angeht.

Der BEV habe die Saison mit den Vereinen analysiert und besprochen. Durch die Unterbrechung in Folge des Lockdowns sei der ursprüngliche Modus aufgrund der nicht zu kalkulierenden Einflüsse durch die Pandemie nicht mehr darstellbar.

Das heißt aber nicht, dass nicht mehr gespielt werden soll. Der BEV sei mit den Vereinen in Gesprächen, um einen Spielbetrieb in veränderter Form zu realisieren. Das Ganze ist freilich davon abhängig, ab wann ein Trainings- und Spielbetrieb wieder möglich ist. Unabhängig davon, wie ein veränderter Modus aussehen könnte, steht aber fest, dass die Auf- und Abstiegsregelung ausgesetzt wird.