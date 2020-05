Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben eine weitere Schlüsselposition für die kommende Saison besetzt. Ales Kreuzer wird ab der kommenden Saison neuer Trainer der ersten Mannschaft und auch Headcoach des Nachwuchses der Black Hawks.

Der 37-jährige Ales Kreuzer wäre eigentlich noch mit einem Spielervertrag für die kommende Saison ausgestattet gewesen. Eine schwere Hüftverletzung machte eine Rückkehr als Spieler auf die Eisfläche unmöglich. „Ales hat bereits ab Mitte der letzten Saison mit starken Schmerzen gespielt und sich durchgequält. Die Verletzung hat sich als so gravierend erwiesen, dass Ales seine Spielerkarriere beenden muss“, erklärt der sportliche Leiter Christian Zessack. Kreuzer gehörte in seiner Spielerkarriere immer zu den Leistungsträgern in seiner Mannschaft. Vorbildlich war nicht nur sein Einsatz auf, sondern auch neben der Eisfläche. „Einen solchen Typen hat jeder Verein gerne in der Kabine. Ales war immer ein absoluter Musterprofi.“ Kreuzer absolvierte in seiner Karriere 829 Spiele, erzielte 392 Tore, gab 448 Vorlagen und sammelte 730 Strafminuten. Ein Meilenstein in der Karriere von Ales Kreuzer war sein Engagement bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven in der 2. Bundesliga.

Nun folgt der nächste Schritt in der Karriere von Ales Kreuzer. Bereits im letzten Jahr leistete der C-Trainerschein-Inhaber großartige Arbeit im Nachwuchs der Habichte. Kreuzer war für den gesamten Nachwuchsbereich verantwortlich und konnte sein Wissen und seine Erfahrung so an die Kinder und Jugendlichen weitergeben. Neben der ersten Mannschaft wird Ales Kreuzer auch 2020/21 weiterhin hauptverantwortlich für den Nachwuchsbereich der Passau Black Hawks sein. Aktuell erwirbt er seinen B-Trainerschein. „Wir freuen uns, mit Ales einen Trainer präsentieren zu können, der als Spieler überaus erfolgreich war und vor allem immer große Akzeptanz unter seinen Mitspielern innehatte. Wir sind überzeugt, dass wir mit Ales Kreuzer hinter der Bande unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen können – sowohl im Bereich der Nachwuchsarbeit, wie auch bei unserer ersten Mannschaft“, freut sich Zessack.