Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Kurz vor dem Auftakt in die Testspielphase, die für die Buchloer am Sonntag zu Hause gegen den ESC Geretsried (18 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit beginnt, können die ESV-Piraten noch einmal zwei Verstärkungen für die Abwehr präsentieren.

Zum einen bleibt Lucas Ruf den Freibeutern weiter erhalten. Zum anderen wechselt mit Nicolas Neuber vom künftigen Ligakonkurrenten EHC Königbrunn ein weiterer junger Verteidiger an die Gennach. Er wird sein Debüt am Sonntag beim ersten Testspiel gegen den Bayernligamitstreiter ESC Geretsried geben, dass allerdings wegen der Corona-Pandemie noch ohne Zuschauer stattfinden wird. Dies gilt wohl auch noch für das zweite Testspiel am Freitag darauf gegen Fürstenfeldbruck. Denn erst ab 19. September hat die Bayerische Staatsregierung am gestrigen Dienstag eine auf 200 Zuschauer beschränkte Besucherzahl bei Sportveranstaltungen in geschlossenen Hallen in Aussicht gestellt. Erst im Heimspiel gegen den HC Landsberg (25. September, 20 Uhr) sind dann womöglich eine begrenzte Anzahl an Fans unter Auflagen in der Sparkassenarena zugelassen. Dazwischen testen die Buchloer auch noch beim Landesligisten Germering (20. September, 18.45 Uhr) und in der neuen Geretsrieder Eishalle erneut gegen die Riverrats (27. September, 18 Uhr).

Demnach wird die fünfte Spielzeit von Lucas Ruf im Seniorenteam der Gennachstädter erst einmal vor leeren Rängen starten. Der 23-jährige Abwehrmann ist trotz seines noch jungen Alters bereits seit Jahren ein fester Bestandteil der Mannschaft und absolvierte in der vergangenen Saison 35 Partien. „Lucas hat in der zurückliegenden Runde sein Defensiv-Verhalten und sein Körperspiel enorm verbessert und sich zu einem sehr wichtigen Faktor im Team entwickelt“, zeigt sich Pirates-Coach Christopher Lerchner glücklich über die Verlängerung. „Er verfügt zudem auch über viel Potential in der Offensive und hat einen sehr guten Schuss, was sich mehrfach im Powerplay gezeigt hat.“ Dies unterlegen auch die statistischen Zahlen, denn acht Tore und 18 Vorbereitungen sind für einen Verteidiger wahrlich hervorragende Werte, die Ruf nach dem Willen der Verantwortlichen auch gerne in der Bayernliga erreichen kann.

Neben der Verlängerung von Lucas Ruf haben die Buchloer mit Nicolas Neuber auch noch einmal Zuwachs bekommen. Der junge Abwehrspieler ist nach den Stürmern Felix Knopf und Philip Wolf der dritte Neuzugang beim Aufsteiger für die neue Spielzeit. „Nicolas ist ein junger Verteidiger, der uns empfohlen wurde und der vom Anforderungsprofil sehr gut zu uns passt“, meint der 2. Vorstand Florian Warkus. Der junge Defensivmann spielte zuletzt zwei Jahre beim Bayernligisten Königsbrunn. Ausgebildet wurde er aber in der Nachwuchsschmiede des EV Füssen, wo er auch im Seniorenbereich die ersten Erfahrungen sammeln konnte. Trotz seiner gerade einmal 22 Jahre verfügt er über bereits reichlich Erfahrung und hat bereits rund 100 Spiele in der Bayernliga bestritten, wie Warkus anmerkt. “Ihn zeichnen seine enorme Einsatzbereitschaft und sein Körperspiel aus, das unserer Abwehr noch mehr Tiefe verleihen wird“, ist sich Warkus sicher, der neben dem Neuzugang aber auch noch einen Abgang verkünden muss. „Benedikt Bauer wird uns leider in der kommenden Spielzeit nicht zur Verfügung stehen, da er ein Auslandssemester absolviert.“



Die Vorbereitung im Überblick:

So. 13.09.20 – 18.00 Uhr: ESV Buchloe – ESC Geretsried

Fr. 18.09.20 – 20.00 Uhr: ESV Buchloe – EV Fürstenfeldbruck

So. 20.09.20 – 18.45 Uhr: Wanderers Germering – ESV Buchloe

Fr. 25.09.20 – 18.00 Uhr: ESV Buchloe – HC Landsberg

So. 27.09.20 – 18.00 Uhr: ESC Geretsried – ESV Buchloe