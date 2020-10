Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Vorstand des ESV Buchloe hat auf Grundlage der Entscheidungsvorlage des Bayerischen Eissport-Verbandes entschieden, bereits an diesem Wochenende alle Spiele abzusagen.

Davon betroffen sind also die ursprünglich für Freitag angesetzte Bayernligapartie der Pirates beim EHC Klostersee in Grafing (20 Uhr) sowie auch alle Nachwuchsspiele. „Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir alle Spiele am Wochenende nicht spielen. Konsequenterweise müssen wir daher auch das U9- und U15-Training absagen, sowie samstags die Eislaufschule. Der Schläger-, Öffentliche- und Discolauf darf gemäß der Richtlinien der Corona-Warnampel noch bis Sonntag stattfinden“, heißt es von Seiten der Vorstandschaft, ehe ab Montag dann auf Grund der getroffenen Maßnahmen von Bund und Ländern in allen Altersklassen sowohl der Trainings-, als auch der Spielbetrieb unterbrochen wird.

Da der Landkreis Ostallgäu laut den aktuellen Zahlen (121,83 laut LGL/Stand 29.10.2020) über dem Inzidenzwert von 100 liegt, gilt die Warnstufe Dunkelrot. Somit sind beim Schläger-, Öffentlichen- und Discolauf lediglich maximal 50 Personen erlaubt. Die geltenden Hygieneregeln sind wie immer zu beachten, sprich unter anderem das Einhalten der Abstandsregeln und das Tragen von Masken im gesamten Stadionbereich.