Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ERSC Amberg hat den Testspiel-Doppelpack am Wochenende mit einem Sieg abschließen können. Gegen die Schönheider Wölfe aus der Regionalliga Ost gab es – unter den Augen des letztjährigen Topscorers Liam Blackburn – einen relativ ungefährdeten 5:2-Erfolg.

Die Truppe von Coach Dan Heilman zeigte in vielen Bereichen eine Steigerung, besonders im Defensivverhalten und mit einem schnelleren Spielaufbau. Drei Treffer und fünf Torvorbereitungen gingen dabei auf das Konto von Neuzugängen bei den Wild Lions.

Der ERSC startete mit einem Blitztor nach nur 35 Sekunden durch Shawn Campbell. Nach dem Ausgleich für die Gäste durch Tomas Rubes entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie, in der Amberg durch Felix Köbele erneut in Führung gehen konnte. Noch vor der ersten Pause erhöhte Marco Pronath auf 3:1. Auch im Mittelabschnitt legten die Löwen einen Blitzstart hin: Nach nur 59 Sekunden war erneut Köbele der Torschütze zum 4:1. Dieser Abschnitt wurde weitgehend von Amberg bestimmt. Chancen für die Gäste blieben überschaubar und eine sichere Beute für Löwen-Goalie Timon Bätge. Das 5:1 durch Michael Kirchberger entsprach in etwa den Spielanteilen. Ausgeglichen verlief dann der Schlussabschnitt, wo beide Teams mit ihren Kräften schonender umgingen. Das 5:2 für die Gäste durch Florian Richter in den Schlussminuten war dann nicht mehr als Ergebnis-Makeup.