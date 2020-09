Lesedauer: ca. 1 Minute

​Seit November 2018 spielt Vladimír Zvoník für die Hornets und wird es auch in der kommenden Saison tun.

In seiner Zeit im Trikot des EHC Zweibrücken absolvierte er 38 Spiele in der Regionalliga Südwest und erzielte dabei 31 Scorerpunkte (13 Tore, 18Vorlagen). Mittlerweile ist der 28-Jährige in Zweibrücken sesshaft geworden und ist aus dem Team, sportlich wie menschlich, nicht mehr wegzudenken.