Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bei den Hornets gibt es eine Änderung auf der Trainerposition: Terry Trenholm ist nicht mehr als Trainer für die Regionalliga-Mannschaft des EHC Zweibrücken verantwortlich.

„Die Entscheidung hat sich in den letzten Wochen immer mehr herauskristallisiert und ist keine Reaktion auf die beiden Niederlagen in Bietigheim und Hügelsheim. Diese wurde auf Grund der sportlichen Entwicklung getroffen, die unter den Erwartungen lag“, erklärt der EHC in seiner Mitteilung.

Ab Dienstag wird Ralf Wolf die sportliche Verantwortung für die Regionalliga-Mannschaft des EHC Zweibrücken übernehmen. Der 40-Jährige ist bereits seit 2013 Mitglied bei den Hornets und hat nach dem Gewinn der Meisterschaft 2016/17, seine aktive Laufbahn als Spieler der Regionalliga-Mannschaft beendet. Seitdem ist er als Trainer im Nachwuchsbereich tätig.