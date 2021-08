Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Lange haben die Fans der Stuttgarter Rebels auf Eishockey verzichten müssen. Doch das Warten hat ein Ende, die Saison 2021/22 steht vor den Türen. Schon vor dem offiziellen Saisonstart der Regionalliga Südwest Anfang Oktober stehen drei Vorbereitungsspiele mit potenten Gegnern an. Tickets für die Vorbereitungsspiele können nun online gebucht werden.

Nach der abgebrochenen Saison 2020/21 in der Regionalliga Südwest haben die Fans der Stuttgarter Rebels lange ohne Eishockey auf der Waldau auskommen müssen. Jetzt steht die Saison 2021/22 vor der Tür. Die Rebels starten mit einem erweiterten Trainer-Team unter Leitung von Jakob Vostarek. Beim Kader setzt er vor allem auf lokale Talente und konnte einige vielversprechende Spieler wie den DEL-erfahrenen Jonah Hynes für Stuttgart gewinnen. Daher wird der erste Auftritt der neu zusammengestellten Mannschaft sehnsüchtig erwartet.

Hier gibt es nun eine sehr erfreuliche Nachricht: bereits vor dem offiziellen Start der Regionalliga Südwest werden die Stuttgarter Rebels aufs Eis kommen, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Verein hat drei Vorbereitungsspiele organisiert, bei denen Mannschaften aus der starken Bayernliga zu Gast auf der Waldau sein werden – und einmal sogar eine Mannschaft aus der höherklassigen Oberliga Süd. Nachdem die neue Corona-Verordnung ein Spiel mit Zuschauern zulässt, sind auch Fans bei den Vorbereitungsspielen zugelassen.

Den Anfang macht am 3. September 2021 der EHC Königsbrunn. Die Bayernliga-Mannschaft aus der Brunnenstadt hat für die neue Saison einige interessante Neuzugänge wie den Oberliga-erfahrenen Jakub Bitomsky verpflichten können, die genauso wie die Rebels ihre Stärke auf dem Eis zeigen wollen.

Am 10. September 2021 folgen die River Kings aus Landsberg. Mit der Mannschaft von dem Lech erwarten die Rebels eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison in die Oberliga Süd aufgestiegen ist. Das Zusammentreffen mit einer Mannschaft aus der semiprofessionellen dritten Liga ist sicherlich eine spannende Messlatte für die neue Stuttgarter Mannschaft.

Das letzte Vorbereitungsspiel bestreiten die Rebels am Freitag, 17. September 2021 gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm. Die Mannschaft aus der Doppelstadt an der Donau konnte auch einige junge Neuzugänge verbuchen. Nachdem die Devils bereits vor zwei Jahren für ein Vorbereitungsspiel in Stuttgart zu Gast waren, wird es spannenden, wie das Spiel in diesem Jahr ausgehen wird. Vor zwei Jahren behielten die Rebels gegen die favorisierten Donaustädter mit 3:2 die Oberhand. Spielbeginn ist jeweils um 20 Uhr, die Halle öffnet um 19.30 Uhr.

Für alle drei Vorbereitungsspiele sind Eintrittskarten zum Einheitspreis von fünf Euro erhältlich. Eine Buchung der Tickets ist ausschließlich online über https://rebels-tickets.de/ möglich. Die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sind einzuhalten. Dies bedeutet insbesondere, dass jeder Teilnehmer einen tagesaktuellen Corona-Testnachweis vorlegen muss, sofern er nicht vollständig geimpft, genesen oder anderweitig befreit ist. Während der Veranstaltung gilt die Pflicht zum Tagen einer medizinischen Maske.