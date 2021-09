Lesedauer: ca. 1 Minute

​Wer am Sonntag bei der Mannschaftsvorstellung der Hornets aufgepasst hat, wird bemerkt haben, dass einer dabei war, der noch nicht vorgestellt wurde. Dabei handelt es sich um Sascha Göth. Der 1,79 Meter große Verteidiger wechselt vom Ligakonkurrenten Mad Dogs Mannheim zum EHC Zweibrücken.

Göth ist in der Quadratestadt aufgewachsen und hat seit seinem sechsten Lebensjahr alle Nachwuchsabteilungen der Mannheimer Eishockeyschmiede durchlaufen. Der 24-Jährige trug in der Regionalliga Südwest bereits die Trikots der Mad Dogs Mannheim, der Eisbären Eppelheim und der Baden Rhinos. Insgesamt absolvierte er 65 Spiele in der Liga und konnte sich 19 Scorerpunkte (4 Tore, 15 Vorlagen) erarbeiten.