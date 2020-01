Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am kommenden Sonntag, 12. Januar, um 19 Uhr starten die Pforzheim Bisons mit einem Heimspiel gegen den EC Eisbären Eppelheim 1b in die zweite Saisonhälfte.

Nachdem die Bisons nach der ersten Saisonniederlage bei der ESG Esslingen mit einem anschließenden Erfolg bei den Eisbären Balingen in die Weihnachtspause gegangen sind, steht nun der Jahresauftakt gegen die Eisbären Eppelheim 1b an. Beim ersten Aufeinandertreffen Mitte November setzten sich die Bisons in einem offenen Spiel knapp mit 6:4 durch. Der Tabellensechste konnte bislang drei Siege feiern, zwei davon gelang ihnen auswärts. Darunter auch ein überraschender 9:6-Erfolg beim Namensvetter in Balingen. Die Cracks um Coach Ken Filbey wollen das neue Jahr erfolgreich beginnen, um im besten Fall die Tabellenführung auszubauen.

Anschließend geht es für die Bisons auf Reisen. Denn zunächst geht es am 18. Januar beim Stuttgarter EC 1b auf Eis ehe es eine Woche später zum Topspiel zum Schwenninger ERC geht (25. Januar). Das nächste Heimspiel steht am Sonntag, 2. Februar, gegen die zweite Mannschaft der Mad Dogs Mannheim auf dem Spielplan.