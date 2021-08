Lesedauer: ca. 1 Minute

​Maximilian Dörr spielt auch in der neuen Regionalliga-Saison für den EHC Zweibrücken und geht damit in seine achte Spielzeit bei den Hornets.

In den vergangenen zwei Spielzeiten landete Dörr immer direkt hinter Dan Radke auf Platz zwei der internen Scorerliste. Aber nicht nur in den vergangenen zwei Spielzeiten konnte er ordentlich punkten. Insgesamt traf Dörr bereits 107 Mal für die Schwarz-Gelben und konnte sage und schreibe 172 Mal seine Mannschaftskameraden in Szene setzen. Die insgesamt 279 Punkte verbuchte er in 146 Spielen für die Hornets.