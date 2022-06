Lesedauer: ca. 1 Minute

​Marco Trenholm wechselt vom Ligakonkurrenten Pforzheim Bisons zum EHC Zweibrücken.

Vor zwei Jahren verließ Trenholm die Hornets und schloss sich den Bisons an. Nun zieht es ihn wieder zurück nach Zweibrücken. Für die Bisons bestritt der gebürtige Bühler insgesamt 23 Partien in der Regionalliga und erzielte dabei sieben Tore und 16 Vorlagen.

„Da meine Freundin in Zweibrücken lebt und ich alle 14 Tage das komplette Wochenende hier bin, ist es jetzt sowas wie meine zweite Heimat geworden. Mit einigen aus der Mannschaft habe ich immer in Kontakt gestanden. Allen voran Maxi Dörr. Die Play-off-Spiele der Hornets habe ich live in der Halle miterlebt. Zweibrücken hat eben die meisten und geilsten Fans der Liga – zumindest meiner Meinung nach. Die Stimmung in der Ice Arena ist einfach genial. Ich freue mich wirklich sehr, wieder hier zu sein, und natürlich auf die kommende Saison mit den Hornets“, erklärt Trenholm.