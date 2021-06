Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der EHC Zweibrücken aus der Regionalliga Südwest meldet einen Neuzugang: Von den Schönheider Wölfen aus der Regionalliga Ost wechselt Leon Kremer zu den Hornets.

Geboren wurde der 22-jährige Verteidiger am 24. Juli 1998 in Mannheim, wo er auch bis zur Saison 2016/17 bei seinem Heimatverein alle Nachwuchsmannschaften durchlief. Mit den Jungadlern Mannheim konnte er in den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 zwei Meistertitel in der DNL feiern. Zur Saison 2017/18 folgte dann der Wechsel in den Seniorenbereich, zum Süd-Oberligisten Selber Wölfe. Dort bestritt er in drei Spielzeiten 151 Partien, hierbei gelangen ihm 19 Scorerpunkte. Zur Saison 2020/21 zog es ihn ins Erzgebirge in die Regionalliga Ost. Ähnlich wie im Südwesten wurde auch dort coronabedingt die Saison nach drei Spieltagen abgebrochen. Jetzt zieht es ihn beruflich zurück nach Mannheim.