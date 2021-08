54 Punkte in 73 Spielen

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Felix Stokowksi spielt auch in der kommenden Saison der Regionalliga Südwest für den EHC Zweibrücken. Seit 2016 trägt „Stocki“ das Trikot mit der Nummer 7 und hat in 73 Partien für die Hornets 54 Scorerpunkte (13 Tore, 41 Vorlagen) erzielt.

„Nach den drei Abgängen in der Defensive sind wir sehr erleichtert, dass wir weiter auf Felix zählen können. In den beiden Spielen der abgebrochenen Corona-Saison hat man gemerkt, wie sehr seine Präsenz auf dem Eis gefehlt hat. Er ist unheimlich wichtig für das gesamte Team, auf und neben dem Eis“, so Hornets-Coach Ralf Wolf.

Der gebürtige Ludwigshafener äußert sich wie folgt: „In der abgelaufenen Saison hatte ich angekündigt, dass es aus zeitlichen Gründen schwer wird, am Training und Spielbetrieb teilzunehmen. Jetzt hat sich die Situation etwas entspannt und ich habe richtig Lust, endlich wieder auf dem Eis zu stehen. Daher war für es für mich selbstverständlich weiter für die Hornets zu spielen.“