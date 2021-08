Lesedauer: ca. 1 Minute

​Seit 2018 geht Fabian Fellhauer für die Hornets auf Punktejagd und wird dies auch in der kommenden Saison tun. Er bleibt beim Regionalligisten EHC Zweibrücken.

In dieser Zeit erzielte er in 51 Spielen 53 Scorerpunkte (29Tore, 24Vorlagen). Auch wenn „Felle“ beruflich aktuell in Hamburg eingesetzt wird, war die Vertragsverlängerung für ihn selbstverständlich.

Fellhauer sagt dazu: „Letztes Jahr war ich schon richtig gut drauf und habe mich total geärgert, dass nach dem Spiel in Hügelsheim die Saison abgebrochen wurde. Ich freue mich auch darüber, dass Leon zu den Hornets gewechselt ist. Mit ihm haben wir ein top Charakter und einen klasse Spieler unter Vertrag genommen. Stand heute werde ich aller Voraussicht nach erst ab Ende Oktober mit dem Team trainieren und spielen können. Meine geänderte berufliche Situation macht es leider nicht anders möglich.“