​Den ersten Schritt in Richtung Finale der Regionalliga Südwest haben die Eisbären Heilbronn am letzten Sonntag mit dem Überraschungscoup beim EHC Zweibrücken gemacht. Der zweite Schritt wird ungleich schwerer, denn die Hornets stehen mit dem Rücken zur Wand.

Sie werden die Eisbären nicht nochmal unterschätzen wollen und alles daran setzen, ein drittes Spiel zu erzwingen. „Wir haben nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen“, so Trainer Pavol Jancovic. „Unser Soll ist überfüllt. Für Zweibrücken steht eine fest eingeplante Meisterschaft jetzt schon auf dem Spiel, deshalb müssen sie kommen. Wenn wir so konzentriert und fokussiert in der Verteidigung arbeiten, wie am Sonntag und unsere Chancen nutzen.“

Ob Zweibrücken ein drittes Spiel erzwingt oder die Eisbären Heilbronn ins Finale einziehen, wird am Freitag ab 20 Uhr in der Kolbenschmidt-Arena entschieden werden.